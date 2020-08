600 Utrechtse leerlingen nemen deel aan zomerschool

Er zijn dit jaar ongeveer 600 Utrechtse leerlingen die deelnemen aan de zomerschool in de stad. Tijdens de zomerschool volgen de leerlingen een programma met rekenen en taal, maar ook kunst, cultuur, sport en techniek. Op deze manier krijgen leerlingen de kans om achterstanden in te halen, die ze in de afgelopen maanden hebben opgelopen door corona.

Vanwege het coronavirus zijn de scholen een tijd gesloten geweest waardoor bijvoorbeeld basisschoolleerlingen thuis onderwijs kregen. Sommigen hebben hierdoor een achterstand opgelopen.Wethouder Anke Klein: “We willen dat kinderen die in Utrecht op school zitten en een achterstand hebben opgelopen door het onderwijs op afstand vanwege corona of door andere oorzaken, de kans krijgen om dat weer in te halen. Het is voor de kinderen en ouders een intensieve periode geweest.”

Leuke week

Er wordt niet alleen hard gewerkt op de zomerschool. Klein zegt: “Naast een leerzaam programma is ook hard gewerkt om het voor de leerlingen een leuke week te maken, zodat ze bij de start van het nieuwe schooljaar weer zo goed mogelijk mee kunnen doen. Ik ben trots dat in Utrecht zoveel organisaties en vrijwilligers zich nu en de komende tijd willen blijven inzetten om gelijke kansen voor ieder kind te creëren. ”

De zomerschool wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking van onderwijsinstellingen en organisaties als Taal Doet Meer, JINC, Move, Big Brother Big Sister, Al Amal, Buurtblinkers, Leren voor de Toekomst, IMC Weekendschool, Stichting Leergeld, Bibliotheek Utrecht en de Vrijwilligerscentrale. Naast deze partijen bieden diverse andere Utrechtse organisaties begeleiding op het gebied van taal en huiswerk aan kinderen en jongeren.