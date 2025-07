68-jarige man uit Utrecht wordt sinds 17 juli vermist

De 68-jarige Guno Purcy Lio-Asioe uit Utrecht wordt sinds donderdag 17 juli vermist. Hij werd volgens de politie die dag voor het laatst gezien bij het Leger des Heils aan de Biltstraat in Utrecht. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Guno is ongeveer 1.72 meter lang en draagt volgens de politie over het algemeen versleten kleding. Verder is de man kalend, heeft hij een slecht gebit en heeft hij geen tatoeages.

De politie roept iedereen die Guno recent nog heeft gezien of meer weet over zijn verblijfplaats op om contact op te nemen via 0900-8844.