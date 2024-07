700 jaar oude Utrechtse Torenpleinkerk in het centrum van Vleuten wordt gerestaureerd

De 700 jaar oude Torenpleinkerk in Vleuten heeft onderhoud nodig. De werkzaamheden starten op 22 juli en nemen een paar maanden in beslag. Hoewel kerkdiensten en andere activiteiten gewoon doorgaan, is parkeren tijdelijk niet mogelijk. De parkeerplaats dient namelijk als bouwplaats.

Het metselwerk, muurlood en voegwerk van de kerk in Vleuten worden gecontroleerd en waar nodig hersteld. Verder worden het kruis met de bol en haan, de vergulde onderdelen van de klok en het glas-in-lood gerestaureerd. De laatste keer dat de Torenpleinkerk is gerestaureerd was in 1974.

“De Dom is zo goed als afgerond, nu starten we met de renovatie van de Torenpleinkerk, een beeldbepalend gebouw in Vleuten. In omvang en in tijd een minder groot project, maar het resultaat is hetzelfde: dat we ons erfgoed koesteren en onderhouden, waardoor ook de generaties na ons ervan kunnen blijven genieten”, zegt wethouder Dennis de Vries.

Planning

De werkzaamheden beginnen op 22 juli met de opbouw van de steiger tot aan de top van de toren. Het daadwerkelijke onderhoud start op 12 augustus. Naar verwachting zal de kerk eind oktober weer uit de steigers zijn en klaar voor de komende decennia.

Alleen de versleten onderdelen van de kerk worden hersteld en in oude staat teruggebracht. Het controleren en repareren van metselwerk, muurlood en voegwerk gebeurt ter plekke. Het kruis met de bol en haan, de vergulde onderdelen van de klok en het glas-in-lood worden met een kraan van de kerk gehaald en in de werkplaats van de aannemer gerestaureerd.