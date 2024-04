74-jarige man zwaargewond achtergelaten na aanrijding bij Daalsetunnel in Utrecht

Een 74-jarige man is twee weken geleden zwaargewond achtergelaten nadat hij was aangereden bij de Daalsetunnel in Utrecht. De politie zoekt mensen die meer weten over wat er gebeurd is.

Het slachtoffer had boodschappen gedaan en stond op maandag 1 april rond 17.00 uur met zijn fiets te wachten bij het verkeerslicht op het kruispunt bij de Daalsestunnel. Toen het licht op groen sprong, fietste de man in de menigte mee om over te steken. Op dat moment werd de man van achter hard aangereden.

De man is aangereden door iemand op een vervoersmiddel met mogelijk een blauwe kentekenplaat. Ook zou hij een oranje tas van Thuisbezorgd bij zich hebben gehad. Het slachtoffer raakte bij de aanrijding zwaargewond. Hij liep diverse botbreuken op en is geopereerd. Inmiddels is hij aan het revalideren.

Omdat het slachtoffer niet veel meer weet van het ongeluk, zoekt de politie naar getuigen ‘en vooral naar beelden’. Mensen die meer informatie of beeldmateriaal hebben, kunnen zich melden bij de politie.