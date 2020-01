75 scholen in Utrecht dicht tijdens onderwijsstaking

Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs leggen, na een oproep van de Algemene Onderwijsbond (AOb), op donderdag 30 en vrijdag 31 januari het werk neer. In de gemeente Utrecht hebben minstens 75 scholen aangegeven dat zij hun deuren die dagen sluiten.

De medewerkers in het onderwijs willen meer salaris en minder werkdruk, en daar is meer geld voor nodig. In Utrecht sluiten voornamelijk basisscholen (bekijk de kaart hier). Voorgaande onderwijsstakingen vielen vaak op woensdagen. Gezinnen konden de staking daardoor makkelijker opvangen omdat ouders vaker op die dag vrij hebben. Nu de staking op donderdag en vrijdag plaatsvindt worden waarschijnlijk meer Utrechters geraakt.

Wat te doen

In Utrecht worden er verschillende evenementen georganiseerd voor de leerlingen die deze dagen thuis moeten blijven. Zo is onder andere Museum Speelklok de hele dag gratis te bezoeken voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.

De Utrechtse Muziekschool en Danscentrum Utrecht gaan voor alle Utrechtse basisschoolleerlingen (groep 1 t/m 8) waarvan de scholen staken een gratis programma rondom “Catharina” organiseren. De Utrechtse kunstenaar Karin Elich gaat vertellen wie Catharina was en waarom Hoog Catharijne eigenlijk zo heet. De dag wordt verder ingekleurd met knutselen, dans en muziek geïnspireerd op Catharina. Op vrijdag zal wethouder Anke Klein een bezoek brengen aan het speciale programma voor basisschoolleerlingen

Kinepolis heeft de programmering op beide dagen uitgebreid met extra voorstellingen, ook in de ochtend, en twee voorpremières. Op vrijdag komen Viggo (Kruimeltje) en Sabijn (Anna) van de nieuwe film Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn langs bij Kinepolis Jaarbeurs.

‘Freezing flashmob’

Op het Stadsplateau naast Utrecht Centraal stonden vorig jaar op 6 november al 1500 docenten stil om aandacht te vragen voor investeringen in het onderwijs. Als etalagepoppen vertrokken de docenten vijf minuten lang geen spier: “We staan net zo stil als het onderwijs, als het kabinet, als de lonen, als de ontwikkeling van schoolgaande kinderen en pubers”, zei initiatiefneemster Brit van Setten van de AOb destijds.