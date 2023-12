78-jarige fietser overlijdt na botsing met scooter op Amsterdamsestraatweg in Utrecht

Een 78-jarige fietser is donderdag overleden nadat hij op 19 november in botsing kwam met een scooter op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. De politie heeft vandaag een oproep gedeeld voor getuigen.

Het ongeluk gebeurde bijna twee weken geleden op zondagavond om 19.00 uur. De 78-jarige man wilde vlakbij winkelcentrum de Plantage, vanuit de Knopstraat de Amsterdamsestraatweg oversteken. Op dat moment botste de fietser met een scooterrijder. De fietser viel door de botsing hard op zijn hoofd.

De 78-jarige man werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij donderdag 30 november.

De politie doet nu een oproep: “Het was druk op de Amsterdamsestraatweg ten tijde van het incident, maar er is nog niet met veel getuigen gesproken. Ook zijn enkele camerabeelden uitgekeken, maar helaas bevatten deze geen bruikbare informatie. We zijn nog op zoek naar camerabeelden in de buurt waar wel bruikbare informatie op staat. Heb jij deze camerabeelden? Of was jij getuige van de aanrijding en heb je nog niet gesproken met de politie? Alle informatie helpt.”