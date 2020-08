85-jarige voetganger ernstig gewond bij ongeluk in Overvecht

Een 85-jarige voetganger is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk aan de Theemsdreef in Overvecht. Hij werd aangereden door een automobilist. De chauffeur is opgepakt op verdenking van het rijden onder invloed.

Een woordvoerder van de politie Midden-Nederland laat weten dat er een traumahelikopter is opgeroepen, die de voetganger met ernstig letsel naar het ziekenhuis heeft gebracht. “De bestuurder is aangehouden en zit nu op het bureau voor verhoor. Zo proberen we erachter te komen wat er net precies is gebeurd.”

In een bericht op Twitter laat de Politie Utrecht weten dat de bestuurder wordt verdacht van rijden onder invloed.