86-jarige vrouw slachtoffer van bankhelpdeskfraude; verdachte pint 1800 euro bij winkel aan de Oudegracht in Utrecht

Een 86-jarige vrouw uit Harmelen is eerder dit jaar slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. De verdachte, een jonge vrouw, heeft de pinpas van het slachtoffer gestolen en 1800 euro afgerekend bij een winkel aan de Oudegracht in Utrecht. De politie is nog op zoek naar de verdachte en verspreid nu de signalementen van de vrouw.

De vrouw werd gebeld op haar huistelefoon. De man die aan de andere kant van de lijn zat deed zich voor als een medewerker van de bank. Hij weet het slachtoffer te overtuigen haar pinpas af te geven aan een koerier. De koerier die aan de deur komt is de jongere vrouw. Met de gestolen pinpas worden honderden euro’s afgerekend bij de winkel aan de Oudegracht.

De politie is nog opzoek naar de verdachte en heeft een foto en signalementen van haar bekend gemaakt. De politie vraagt mensen het te melden via het tipformulier als zij de verdachte herkennen.