89-jarige Utrechtse krijgt eerste coronavaccinatie in de Jaarbeurs

Een 89-jarige vrouw uit Utrecht is dinsdagochtend als eerste in de Jaarbeurs gevaccineerd tegen het coronavirus. De vrouw kreeg vanochtend de eerste van twee prikken.

De Jaarbeurs is een van de zeven priklocaties in de provincie Utrecht. Op de XL-locatie in hal 4 kunnen vanaf vandaag elke dag ruim 2.800 mensen gevaccineerd worden. De vaccinatielocatie is geopend van 8.00 uur tot 20.00 uur.

De lente begint vroeg dit jaar: dinsdag 2 februari kreeg deze 89-jarige Utrechtse de eerste prik voor de eerste vaccinatie tegen het coronavirus in de Jaarbeurs. Op naar de lente. pic.twitter.com/tChcYF4H5V — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) February 2, 2021

Uitnodiging

Het RIVM stuurt vanaf deze week alle inwoners van de regio Utrecht van 60 jaar en ouder een uitnodiging om een afspraak te maken voor vaccinatie. Wanneer iedereen in deze categorie een brief heeft ontvangen is niet duidelijk. Waarschijnlijk worden alle inwoners van de stad gevaccineerd in de Jaarbeurs. Ouderen die niet mobiel zijn worden door de huisarts ingeënt.

Na de vaccinatie van de 60-plussers wordt de Jaarbeurs ook de vaccinatielocatie voor Utrechters tussen de 18 en 60 jaar. Het is niet bekend wanneer zij worden ingeënt, maar de gemeente Utrecht verwacht dat de Jaarbeurs tot eind augustus als vaccinatielocatie in gebruik is.