90 procent van overnachtingen in Utrechtse Airbnb’s is in kamers die vaker worden verhuurd dan toegestaan

Bijna 90 procent van de overnachtingen in Utrechtse Airbnb’s was in 2019 in kamers die vaker werden verhuurd dan de toegestane 60 nachten. Vorig jaar werden 632 gehele woningen (40,9 procent van de aangeboden woningen) en 300 kamers (48,8 procent) langer dan de toegestane 60 nachten verhuurd.

Volgens de gemeente kan dit hoge aantal komen doordat Utrechtse Bed & Breakfast-houders en vakantieverhuurders kamers op Airbnb aanbieden als ‘gehele woning’. Deze Bed & Breakfast-houders mogen kamers het hele jaar aanbieden, omdat de grens van 60 nachten alleen geldt voor verhuurders die de gehele woning aanbieden.

De gemeente weet op dit moment niet om hoeveel verkeerd geregistreerde ‘gehele woningen’ het gaat. Het is daarom ook onduidelijk hoeveel Airbnb’s in Utrecht daadwerkelijk te vaak worden verhuurd.

Universiteit Utrecht

De cijfers komen uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht, dat in het rapport onder meer bespreekt of het aantal Airbnb’s in 2019 is toe- of afgenomen ten opzichte van een jaar eerder en of er meer of minder reserveringen zijn gemaakt.

Uit de monitor van de universiteit blijkt dat het aanbod van Airbnb’s in de gemeente Utrecht stagneerde en in 2019 zelfs terugliep. Vorig jaar waren 2.161 Airbnb’s minimaal één keer verhuurd. In vergelijking met 2017 waren er in 2019 bijna 25 procent minder Airbnb’s beschikbaar: 935 op een gemiddelde dag.

Het aantal gereserveerde nachten stijgt daarentegen nog wel. In 2019 werden 169.000 nachten gereserveerd, dat is 3,5 procent meer dan een jaar eerder. Doordat het aantal hotelovernachtingen nog harder steeg (ruim 9 procent) liep het marktaandeel van Airbnb in 2019 in Utrecht voor het eerst iets terug.

In 2018 waren 3 op de 10 toeristische overnachtingen in een Airbnb en in 2019 ongeveer 2,9 op de 10. In vergelijking met andere steden, zoals Rotterdam en Den Haag, is het marktaandeel van Airbnb in Utrecht erg hoog.

Soorten huizen

Het aantal Airbnb-reserveringen in kamers is in 2019 iets toegenomen, terwijl de verhuur van hele woningen iets afnam. Zo’n 66 procent van de overnachtingen vond plaats in een hele woning. Dat kwam mede doordat gehele woningen in Utrecht het meest werden aangeboden: van de 2.161 Airbnb’s was maar liefst 71,5 procent een gehele woningen.

Utrechtse Airbnb’s zijn vooral te vinden in de buurten rondom de binnenstad, zoals Vogelenbuurt, Pijlsweerd-Zuid en Lombok. Het aantal Airbnb’s en gereserveerde nachten nam in 2019 in deze buurten wel verder toe.

Coronacrisis

De Universiteit Utrecht heeft voor het onderzoek ook gekeken naar de eerste maanden van 2020, toen de coronacrisis toesloeg. In de gemeente Utrecht liep het aantal gereserveerde nachten in Airbnb’s sterk terug. In april 2020 werden bijvoorbeeld 53 procent minder nachten gereserveerd dan in april 2019. Het dieptepunt was in juni, toen 65 procent minder overnachtingen werden gereserveerd dan in dezelfde maand in 2019.

De populariteit van Airbnb’s buiten de grote steden lijkt onder invloed van de coronacrisis te stijgen. Het aanbod buiten de gemeente Utrecht nam sneller toe en het aantal gereserveerde nachten herstelde in de provincie Utrecht buiten de gemeente sneller dan in de gemeente. De komende periode moet duidelijk worden of dit patroon doorzet.