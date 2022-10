900 jaar Utrecht: een feest van terugblikken en vooruitkijken

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht.

Het zal je niet ontgaan zijn: dit jaar viert de stad Utrecht zijn 900e verjaardag. De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen om dit op een laagdrempelige manier te vieren, waarbij alle Utrechters betrokken worden. Om dit tot een succes te maken, is het Utrecht 900 Comité in het leven geroepen, dat bestaat uit een vertegenwoordiging van Utrechtse organisaties. Voorafgaand aan en ook tijdens de viering spreekt DUIC steeds 2 mensen die aan het comité zijn verbonden. Deze keer zijn dat gedeputeerde van de provincie Utrecht Rob van Muilekom en Saskia van Dockum, directeur Utrechts Landschap.

Tussen 2 juni en 11 november vieren we dat het 900 jaar geleden is dat Utrecht stadsrechten kreeg. We doen dit met meer dan 200 grote en kleine evenementen. Om ervoor te zorgen dat er met een brede blik gekeken werd naar het programma, zijn Van Muilekom en Van Dockum gevraagd om zitting te nemen in het Utrecht 900 Comité. “Als je de hoofdstad van de provincie Utrecht bent, heb je het over de stad en de regio. Daarom worden we als provincie zeer betrokken”, aldus Van Muilekom. “Overigens vind ik het thema ‘Stad zonder muren’ een teken van grote volwassenheid. Het laat zien dat Utrecht niet een stad is die zegt ‘dit zijn wij, hier houdt de grens op’, maar ook verantwoordelijkheid voor de regio voelt.”

Van Dockum was in 2009 als toenmalig directeur van het Utrechts Archief al betrokken bij de oprichting van de ‘Stadsdag’, sindsdien elk jaar op 2 juni. “Ik wilde het archief makkelijker toegankelijk maken voor alle Utrechters. Op een gegeven moment bedachten we dat we vaker bijzondere archiefstukken moesten koppelen aan een actuele kalender. Zo werd de eerste Stadsdag geboren. Maar dat het in 2022 een half jaar lang zou worden gevierd, had ik echt niet kunnen dromen”, vertelt ze.

Water

Tijdens de viering van Utrecht 900 blikken we onder meer op verschillende manieren terug op de afgelopen 900 jaar. Dat gaat terug tot 1122; het jaar waarin Utrecht niet alleen stadsrechten kreeg, maar ook het jaar waarin de Rijn werd afgedamd bij Wijk bij Duurstede. “Je kunt rustig zeggen dat dat zorgde voor een transitie van onze provincie die zijn weerga niet kent”, vertelt Van Dockum. “De rivier, die toch al een beetje aan het verzanden was, werd door noeste arbeid beteugeld zodat landbouwgrond ontwikkeld kon worden. Er moest geproduceerd worden voor bijvoorbeeld de bevolking van Utrecht, die als stad rap groeide.”

Mede daardoor had water een grote invloed op Utrecht. Ook vandaag de dag is dat nog zo, in en om de stad. Van Muilekom: “Water verbindt verschillende plekken met elkaar. Het maakt het makkelijker om van kleine buitengebieden in de stad te komen, of juist buiten de stad te gaan recreëren. Dat maakt heel mooi de verbinding met 900 jaar waterbeheer en 900 jaar Utrecht.”

Samen

Verbinding is ook iets wat Van Muilekom en Van Dockum met de viering van Utrecht 900 hopen te bereiken. “Ik hoop dat we de energie vasthouden om het rijke verleden van Utrecht te verbinden met een leefomgeving waarin we ons thuis blijven voelen en nieuwkomers omarmd worden. Utrecht, dat zijn we echt samen. Ook samen met alles wat om ons heen gebouwd is en als geschiedenis onder onze voeten ligt”, aldus Van Dockum. Van Muilekom vult aan: “Ik vind het ook belangrijk om naar voren te kijken. Feestvieren is een moment van bezinning waarop je terugkijkt op hoe we zover zijn gekomen, maar waarop je ook denkt: wat gaan we nog veel mooie dingen met elkaar doen.”

Wil je meer weten? Kijk dan op utrecht900.nl en hdsr.nl/actueel/900-jaar-waterbeheer/. 900 jaar Waterbeheer sluit op 9 oktober de festiviteiten af met een festival in de Botanische Tuinen Utrecht.

