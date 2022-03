900 quizdeelnemers gezocht voor Groate Utreg Kwis

Weet jij alles van Utrecht, of vind je het gewoon leuk om mee te doen aan een quiz? Koos Marsman en Peter Gieling organiseren de Groate Utreg Kwis waarvoor ze 900 deelnemers zoeken. Op deze speelse manier willen ze aandacht geven aan 900 jaar Utrechtse geschiedenis.

Dit jaar viert de stad dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft. Er worden tal van activiteiten georganiseerd waaronder de Groate Utreg Kwis. Columnist bij DUIC en ambassadeur van de Utregse Vollekstaol Koos Marsman is een van de kartrekkers van de quiz.

Doel is minimaal 900 Utrechters te bereiken, die in teams mee gaan doen aan de quiz die plaatsvindt in meerdere voorrondes op 24 september en 8 en 22 oktober. Op 5 november vindt in Bibliotheek Neude de finale plaats.

Thuis meedoen

De voorrondes vinden plaats in de tien Utrechtse wijken in scholen en locaties van onder andere ZIMIHC-theaters zodat deelname zo dicht mogelijk plaatsvindt waar de deelnemers wonen. Ze vertegenwoordigen daarmee ook hun wijk en strijden als team om de eerste plaats. Van alle tien de wijken gaat de winnaar van de voorrondes door naar de grote finale.

Utrechters kunnen zich tot en met 30 april aanmelden, individueel of in tweetallen. De organisatie van de Groate Utreg Kwis stelt op basis van de aanmeldingen teams van vijf personen samen. Dit geeft de mogelijkheid dat inwoners van Utrecht nieuwe contacten maken en elkaar beter leren kennen.

Deelname in iedere wijk is beperkt tot maximaal achttien teams van ieder vijf deelnemers. Maar mensen kunnen ook gewoon vanuit huis meedoen en zo hun kennis toetsen.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.