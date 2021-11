900 Utrechters vertellen waarom zij Utrechter zijn in portrettenserie door de stad

Niet alle Utrechters lijken op elkaar, maar toch zeker één ding hebben ze wel met elkaar gemeen: een reden om Utrechter te zijn. Voor de 900ste verjaardag van Utrecht komen 900 portretten van Utrechters verspreid door de stad te hangen. Vanaf donderdag 11 november worden er al bijna honderd daarvan opgehangen in alle tien de wijken van Utrecht.

“Van de buurvrouw tot de burgemeester, iedereen kan op de portretten komen”, vertelt Carolien Arnold, artistiek directeur van het project ‘Gekomen om te blijven’. Dit project is ontstaan vanuit de gedachte om 900 jaar Utrecht te vieren met álle Utrechters. Geen uitzonderingen.

“Het is zo, dat we geen selectie maken. Partners van het project dragen mensen voor de portretten aan en die mogen op hun beurt weer mensen aandragen. We houden zelf wel de vinger aan de pols. Dus we houden bij uit welke wijk de deelnemers komen, net als bijvoorbeeld hun leeftijd en achtergrond, zodat we straks met de 900 portretten een goede afspiegeling van de stad laten zien.”

Verhaal

Terwijl je naar de portretten kijkt, kan je ook het verhaal van de Utrechters beluisteren. Die vind je door een QR-code naast het portret te scannen, die brengt je naar de website www.gekomenomteblijven.nl waar alle portretten en verhalen te vinden zijn. In de verhalen vertellen de Utrechters hun eigen reden waarom zij Utrechter zijn.

Arnold: “In die verhalen spreekt ieder op zijn eigen manier de liefde voor de stad uit, door te vertellen wat hen naar Utrecht heeft gebracht. Voor sommigen is het de aanleiding om over werk te praten, of over familie. Anderen, die in Utrecht zijn geboren, vertellen bijvoorbeeld waarom hun voorouders in Utrecht zijn komen wonen. Het zijn dus heel verschillende verhalen, maar tegelijkertijd erg herkenbaar: de reden dat je Utrechter bent, deel je met een grote groep andere Utrechters en dat schept een band.”

Een aantal van de verhalen staat Carolien Arnold in het bijzonder bij. Zo vertelt Aram (Utrechter sinds 2000) wat de stad voor hem als breakdancer betekent. Gijs (Utrechter sinds 1998) deelt een ontroerend verhaal over zijn terugkomst uit Irak. Rami (Utrechter sinds 2015) had zelf niet voor Utrecht gekozen, maar voelt zich hier toch thuis. En natuurlijk Trijn van Leemput (Utrechter sinds 1530), vertelt Carolien, omdat Trijn in haar ogen een vroege Utrechtse feminist was.

Tijdscapsule

De eerste honderd portretten worden nu dus al opgehangen. In de loop naar 2 juni 2022 komen er elke maand honderd portretten bij. Dan kleurt de stad langzaam rood/wit en staan ze allemaal online. De historische portretten van Utrechters uit de rijke geschiedenis van de stad worden gemaakt in samenwerking met Het Utrechts Archief en de Universiteit Utrecht.

“Alle portretten worden op 11 november 2022 in een tijdscapsule gedaan, die wordt ondergebracht bij Het Utrechts Archief. Zo kunnen mensen over honderd jaar, wanneer ze de duizendste verjaardag van Utrecht vieren, zien hoe wij dat deden.”

Stichting De duvel en z’n ouwe moer, de organisatie achter de portretten, reist bovendien al sinds 15 december 2019 met een aftelbouwwerk door de stad; de 900 dagen voor de verjaardag van Utrecht tikken langzaam maar zeker weg.

Het grote bouwwerk, een soort puzzel, wordt iedere dag een dagje afgeteld door steeds weer andere Utrechters. Waar staat het dan? Nergens heel lang. Het aftelbouwwerk reist langs verschillende plaatsen in Utrecht, de ene wijk na de ander.

Ben jij één van de 900 gezichten of ken je iemand die dat zou moeten zijn? Op de website van Gekomen om te blijven kunnen nieuwe gezichten van Utrecht zich aanmelden.