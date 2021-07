‘Groenste hotelketen van Nederland’ opent vestiging bij Utrechtse verkeersleidingspost

Een duurzaam bijenhotel is geopend bij de Utrechtse verkeersleidingspost van ProRail. Het hotel is gemaakt van een oud krantenrek, waarin op de stations vroeger de gratis dagbladen van Metro lagen. Het bijenhotel is onderdeel van de campagne ‘de groenste hotelketen’ van startup Circle That.

Het hotel is gemaakt door Circle That en het Utrechtse bedrijf Buurman, de maker van krantenstallingen voor gratis dagbladen op het station. Zij maken en doneren meerdere van deze ‘megahotels’ aan bedrijven als ProRail, Steck, De Clique en Perron West.

ProRail zegt blij te zijn met het nieuwe bijenhotel. “Het is mooi wanneer verschillende duurzaamheidsthema’s bij elkaar komen: hoogwaardig hergebruik, inzet van biobased materiaal en het bevorderen van biodiversiteit”, Katja Nelissen, beleidsadviseur Duurzaamheid bij ProRail. “Het kost bijna niets, levert veel op en zorgt voor blije gezichten.”

358 bijenhotels

Circle That opende eerder dit jaar 358 bijenhotels, zo veel hotels als er soorten bijen voorkomen in Nederland. Meer dan de helft van hen heeft het moeilijk met het vinden van een verblijfplaats. Circle That: “Zij zijn in steeds kleinere getale aanwezig. Dat is enorm jammer, zeker gezien de kwaliteit van deze gasten.”

Er is nog een aantal kleinere hotels beschikbaar voor de Utrechter, om zelf in de tuin of op het balkon te plaatsen. Deze zijn te bestellen via de website van Circle That.