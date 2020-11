A.s.r. verkoopt voormalige postkantoor aan de Neude in Utrecht

A.s.r. real estate, de voormalige eigenaar van Post Utrecht, heeft het markante gebouw aan de Neude verkocht aan een particuliere belegger. Vanwege de verschillende functies die het voormalige postkantoor nu heeft zou het pand niet meer passen bij het Utrechtse a.s.r.

Het voormalige postkantoor aan de Neude is onlangs volledig gerenoveerd, er is een aanbouw gemaakt en er zitten nu verschillende bedrijven in. Naast de bibliotheek en een fietsenstalling is dat Meneer Potter, Albert Heijn, Bever, Broese, Søstrene Grene en Amac.

“Door te investeren in het voormalig postkantoor is dit bijzondere monumentale gebouw na vele jaren weer toegankelijk geworden voor publiek. Het heeft een multifunctionele bestemming gekregen met moderne faciliteiten en is daarmee toekomstbestendig en waardevol voor komende generaties”, zegt Dick Gort, ceo van a.s.r. real estate.

De nieuwe eigenaar van Post Utrecht is de particuliere belegger OD Investments B.V. Gort: “Met de nieuwe eigenaar zijn wij ervan overtuigd dat het object in goede handen is. Als Utrechtse organisatie zijn we trots op deze bijzondere transformatie, ook nu we geen eigenaar meer zijn.”