A12 na negen dagen werkzaamheden weer helemaal open

De snelweg A12 bij Utrecht is weer open. De weg was in de richting van Den Haag negen dagen deels afgesloten vanwege werkzaamheden en die zijn nu afgerond.

De werkzaamheden zorgden afgelopen dagen voor grote drukte op de snelweg. Vooral in combinatie met slecht weer en ongelukken ontstonden lange files.

De werkzaamheden vonden plaats tussen knooppunt Oudenrijn en Reeuwijk en begonnen op maandag 27 september. De weg was tussen Woerden en Nieuwerbrug in slechte technische staat en toe aan onderhoud. Volgens Rijkswaterstaat hebben de temperatuurverschillen van vorige winter ervoor gezorgd dat er gaten in het wegdek waren ontstaan.

ZOAB

Tussen Woerden en Nieuwerbrug is het asfalt over 4,5 kilometer over de volledige breedte vervangen door dubbellaags ZOAB (Zeer Open Asfaltbeton). Het nieuwe, stillere asfalt is ongeveer 2 centimeter hoger dan het oude, waardoor ook bermen en de vangrail moesten worden opgehoogd.

Rijkswaterstaat heeft verder over 23 kilometer nieuwe belijning aangebracht en 38 detectielussen vervangen. Verder zijn voegovergangen en kapotte verlichting vervangen, is er gemaaid en zijn er betonreparaties aan viaducten uitgevoerd.

Weer open

Het werk is de afgelopen negen dagen 24 uur per dag doorgegaan en de weg kon donderdagochtend na het verwijderen van de afzettingen weer open. Dit deel van de A12 kan volgens Rijkswaterstaat weer een tijd vooruit. De A12 richting Utrecht verkeert in een betere conditie en wordt daarom op een later moment aangepakt.