A12 negen dagen dicht voor werkzaamheden; zeer ernstige verkeershinder verwacht

Verkeer op de A12 moet eind deze maand rekening houden met grote vertraging en omleidingen door werkzaamheden. Rijkswaterstaat sluit de weg van maandag 27 september 21.00 uur tot donderdag 7 oktober 05.00 uur af tussen knooppunt Oudenrijn en Reeuwijk.

Rijkswaterstaat vervangt tijdens de werkzaamheden het asfalt tussen Woerden en Reeuwijk, over een lengte van 4,5 km door geluidsreducerend asfalt. Tussen knooppunt Oudenrijn en Woerden vinden ook nog onderhoudswerkzaamheden plaats.

Verkeer dat van Utrecht naar het westen rijdt, zal door de werkzaamheden rekening moeten houden met omleidingen en vertraging die kan oplopen tot een uur. Verkeer richting Den Haag wordt omgeleid via de A2, A9 en A4, verkeer richting Rotterdam via de A2, A27 en A15. Lokaal verkeer richting Woerden, Montfoort, Oudewater en Bodegraven wordt omgeleid via de provinciale wegen.

Er worden verschillende maatregelen genomen om het verkeer in goede banen te leiden, maar Rijkswaterstaat verwacht toch dat er ‘zeer ernstige verkeershinder’ ontstaat vanwege de grote aantallen auto’s die normaal over de A12 rijden.

Tekst loopt door onder het kaartje

Knelpunten

De grootste knelpunten rond Utrecht ontstaan volgens de gemeente op de A12 en A2 voor knooppunt Oudenrijn, op provinciale wegen in het gebied en op in- en uitvalsroutes van verkeer uit Vleuten en Leidsche Rijn. In Utrecht zelf verwacht de gemeente de grootste hinder in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

In Utrecht worden maatregelen genomen die moeten voorkomen dat mensen binnendoor gaan rijden. Rijkswaterstaat zet om dat te voorkomen zestig verkeersregelaars in. Die moeten onder meer zorgen voor niet te veel druk op de routes door de kernen van Vleuten en De Meern en aan de rand van Leidsche Rijn. De gemeente roept mensen verder op om in de periode van de werkzaamheden meer thuis te werken.

Eerder gepland

Rijkswaterstaat meldde in april dit jaar al dat groot onderhoud aan de A12 nog dit jaar noodzakelijk was door de slechte technische staat van het asfalt. Rijkswaterstaat had de werkzaamheden in de zomer willen uitvoeren, zodat de verkeershinder beperkt bleef.

De werkzaamheden stonden aanvankelijk dan ook gepland tussen 20 en 30 augustus, maar zijn verplaatst. De afsluiting van de A12 zou in augustus samenvallen met groot onderhoud op de N228, die parallel loopt aan de A12. Oudewater zou daardoor lastig bereikbaar worden. In overleg met andere partijen in de regio is toen besloten de werkzaamheden te verplaatsen.