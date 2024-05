A12 richting Utrecht in juni tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden; grote vertraging verwacht

De A12 in de richting van Utrecht is in juni langere tijd deels of helemaal dicht vanwege werkzaamheden aan het wegdek. Volgens Rijkswaterstaat is de weg aan het einde van zijn levensduur en is het wegdek dringend aan vervanging toe. Rijkswaterstaat verwacht dan ‘grote verkeershinder’.

De werkzaamheden vinden van zondag 2 juni tot maandag 1 juli plaats op de A12 van Den Haag richting Utrecht. De weg wordt van Moordrecht tot knooppunt Oudenrijn onder handen genomen. Op doordeweekse dagen zijn twee van de vier rijstroken dicht. In het weekend en in de nacht is de hele weg afgesloten.

Op de momenten dat de weg wél open is, gelden er snelheidsbeperkingen. Auto’s mogen op de weg dan nog maar 90 kilometer per uur. Hierdoor wordt een extra drukke spits verwacht. Op de momenten dat de weg volledig is afgesloten, zijn er omleidingen. Beide scenario’s zorgen voor een flinke extra reistijd van ongeveer een uur. Rijkswaterstaat zegt ieder weekend te blijven informeren over de exacte afsluitingen, verwachte hinder en omleidingen.

Ingrijpende maatregelen

Zulke ingrijpende maatregelen zijn volgens Rijkswaterstaat vervelend, maar wel noodzakelijk. Zo kan het wegdek niet veel langer meer mee en wordt ook gevreesd dat de geluidsnormen mogelijk worden overschreden. Daarom wordt het asfalt vervangen door een nieuwere, stillere soort. Tegelijkertijd worden sommige viaducten zoals Strijkviertel bij De Meern aangepakt. Volgens Rijkswaterstaat moeten de werkzaamheden ervoor zorgen dat de A12 weer ‘jaren mee kan’.

Thuiswerken

Door de wegwerkzaamheden en extra reistijd adviseert Rijkswaterstaat weggebruikers om zo veel mogelijk thuis te werken of samen te reizen. “Hierdoor kunnen weggebruikers die echt de weg op moeten gebruik blijven maken van de A12.” Als automobilisten hun rijgedrag niet tijdelijk aanpassen, kan de hinder volgens Eric Diepstraten, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, ‘enorm oplopen’.

Rijkswaterstaat kondigde eerder al aan dat meerdere snelwegen bij Utrecht in 2024 op de schop gaan. De A1, A2, A12, A27 en A28 bij Utrecht gaan allemaal op de schop in 2024. Het gaat om grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de A1, A2, A12, A27 en A28. Zo zijn er grootschalige werkzaamheden aan de Galecopperbrug, wordt het wegdek op de A2 vernieuwd en heeft de Leidsche Rijntunnel nieuwe verlichting gekregen.