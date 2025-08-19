A12 richting Utrecht vanaf vrijdag ruime week dicht: flinke vertraging en omleidingen

De A12 van Veenendaal richting Utrecht gaat vanaf vrijdag 22 augustus negen dagen en nachten dicht. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor forse verkeershinder, met omleidingen en mogelijk meer dan een uur extra reistijd.

De afsluiting geldt voor het deel tussen knooppunt Maanderbroek en knooppunt Lunetten en duurt van vrijdagavond 22 augustus 20.00 uur tot maandagochtend 1 september 05.00 uur.

Het onderhoud is volgens Rijkswaterstaat noodzakelijk, omdat het asfalt aan het einde van zijn levensduur is. Over een traject van 30 kilometer wordt het asfalt vervangen door een stillere variant. Tegelijkertijd worden ook andere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals aan groen, verlichting en bebording.

Advies: werk thuis of kies de fiets of trein

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om – waar mogelijk – thuis te werken of de fiets of trein te nemen. Voor wie toch de weg op moet, geldt het advies om buiten de spits te reizen en de aangegeven omleidingsroutes te volgen.

Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Maanderbroek over de A30, A1 en A27, en via knooppunt Grijsoord over de A50, A15, A2 en A27. “Houd rekening met meer dan 60 minuten extra reistijd”, aldus Rijkswaterstaat.

Slim Reizen Challenge: reis anders, word beloond

Voor reizigers die regelmatig gebruikmaken van de A12 is Rijkswaterstaat de ‘Slim Reizen Challenge A12‘ gestart. Deze uitdaging beloont reizigers die kiezen voor alternatieven zoals thuiswerken, fietsen of reizen met de trein. Deelnemers kunnen onder meer gratis een e-bike uitproberen, hun fiets laten checken met een gratis Fiets-APK, een ontbijtpakket winnen bij thuiswerken of een NS Flex Altijd Voordeel-abonnement ontvangen.

Via de Dumoco+ app kunnen reizigers hun thuiswerkdagen doorgeven en worden de ritten die je normaal zou rijden automatisch geregistreerd. Voor elke slimme keuze worden deelnemers beloond met punten. Deze kunnen zij inwisselen voor beloningen of doneren aan een goed doel.

Waarom opnieuw een afsluiting van negen dagen?

Ook in mei was de A12 al eens negen dagen afgesloten. Toen werd het asfalt vervangen tussen Maarn en knooppunt Lunetten. Op het traject tussen Veenendaal en Maarn werd ander onderhoud uitgevoerd.

Tijdens de komende afsluiting wordt het werkgebied omgedraaid: tussen Veenendaal en Maarn wordt nu het asfalt vernieuwd, terwijl tussen Maarn en Lunetten de resterende onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Volgens Rijkswaterstaat konden deze werkzaamheden niet gelijktijdig worden uitgevoerd, omdat het asfalt over de volledige breedte van de rijbaan wordt vervangen.