A12 tussen Oudenrijn en Hoograven van vrij- tot zondag afgesloten

De parallelbaan van de A12 bij Utrecht tussen Oudenrijn en Hoograven gaat van vrijdagavond tot zondagochtend dicht. De weg is verzakt vlakbij de oprit van Nieuwegein en dit moet gemaakt worden.

De snelweg gaat dicht van vrijdag 21.00 uur tot zondag 05.00 uur. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk voor de verkeersveiligheid en om verdere schade te voorkomen.

De afsluiting wordt ook gebruikt om reguliere werkzaamheden uit te voeren. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen die via gele borden worden aangegeven en extra reistijd tot 30 minuten.

