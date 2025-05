A12 van Veenendaal naar Utrecht weer open na negen dagen werkzaamheden

De A12 van Veenendaal naar Utrecht is na een afsluiting van negen dagen en nachten weer open voor verkeer. De snelweg richting Utrecht was van 9 mei tot maandagochtend 03.00 uur afgesloten tussen knooppunt Maanderbroek (Veenendaal) en knooppunt Lunetten vanwege groot onderhoud door Rijkswaterstaat.

Het asfalt is op grote delen over het traject van dertig kilometer vervangen door stiller asfalt. Daarnaast was er onderhoud aan bomen en bermen, verkeersborden, verlichting en vangrails. Ook is graffiti verwijderd.

Volgens directeur-generaal Rijkswaterstaat Martin Wijnen zijn alle werkzaamheden volgens planning uitgevoerd. “De A12 is bewust rijbaanbreed afgesloten tijdens de werkzaamheden. Dit is veiliger voor de wegwerker. De uitvoeringsduur is dan korter maar wel heviger. Dit komt de kwaliteit en levensduur van het asfalt ten goede, omdat we zo rijbaan-breed kunnen asfalteren.”

Beperkt

Wijnen prijst het gedrag van de weggebruikers tijdens de werkzaamheden. “Dankzij de hulp van de weggebruikers door meer thuis te werken, buiten de spits te reizen of te kiezen voor alternatief vervoer, bleef de verkeershinder beperkt tot maximaal één uur extra reistijd. De komende jaren staan meer van dit soort projecten op stapel en wat mij betreft is dit de manier om het samen te doen.”

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener bedankt de automobilisten voor hun ‘engelengeduld’. “Het is vervelend dat er zoveel onderhoud nodig is aan onze trots, de Nederlandse infrastructuur. Dank aan iedereen: de werkers aan de weg die dag en nacht hebben gewerkt, alle betrokken overheden en partners zoals provincies, de gemeenten, hulpdiensten en veiligheidsregio’s en dus ook dank voor het begrip en geduld van de automobilisten. Dit is een huzarenstukje. Er ligt iets moois waar we weer tientallen jaren plezier van hebben als we straks in het najaar de volgende stap zetten. Goed onderhouden infrastructuur geeft ons bewegingsvrijheid. En ja, daar ben ik trots op.”

Laatste afsluiting

Rijkswaterstaat en het ministerie hopen dan ook weer dat weggebruikers kiezen voor thuiswerken, spitsmijden of alternatief vervoer. Daarna kan de A12 richting Utrecht van Veenendaal tot Lunetten weer jaren mee.

De A12 van Utrecht tot Veenendaal richting Veenendaal wordt ook nog aangepakt. Deze werkzaamheden worden nog ingepland.