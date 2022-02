A12 bij Utrecht dicht door gekantelde tankwagen met pesticiden

De A12 bij Utrecht is dicht vanwege een gekantelde vrachtwagen. Tussen knooppunt Oudenrijn en Bunnik is de vertraging meer dan drie kwartier. De andere kant op staat file tussen Maarn en knooppunt Lunetten. Ook daar is de weg dicht.

Het ongeluk gebeurde rond 9.30 uur. Volgens de ANWB gaat het om een tankwagen met pesticiden die is gekanteld. De tankwagen ligt gedeeltelijk op de weg. De weg was in eerste instantie nog gedeeltelijk open, maar werd om 13.15 uur helemaal gesloten om hulpdiensten de ruimte te geven.

De ANWB raadt automobilisten aan om om te rijden via Tiel en Nijmegen (A2, A15, A50). Rijkswaterstaat verwacht dat de afhandeling van het ongeluk nog enkele uren gaat duren.

