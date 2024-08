A2 vanaf donderdagavond weer dicht: Rijkswaterstaat vreest ‘allerdrukste weekend’ tot nu toe

De A2 gaat vanwege de werkzaamheden vanaf donderdagavond tussen knooppunt Oudenrijn en Vianen opnieuw helemaal dicht voor verkeer. Nu de zomervakantie weer is afgelopen is Rijkswaterstaat bezorgd en wordt er grote drukte verwacht. “Gezien de afgelopen vrijdagen kan het enorm druk worden als men de auto blijft gebruiken.”

Het is de derde keer dat dit deel van de A2 al vanaf donderdagavond dichtgaat, maandagochtend om 05.00 uur gaat de weg weer open. Vooral het eerste weekend zorgde de afsluiting voor een verkeersinfarct op de wegen in en rondom Utrecht, voornamelijk in Nieuwegein. In Nieuwegein werden maatregelen genomen om herhaling hiervan te voorkomen.

Het tweede weekend dat de weg dicht was, was het volgens Rijkswaterstaat minder druk. Wel opvallend is dat 90 procent van de weggebruikers in dit weekend uit de regio Utrecht kwam. “Juist dit verkeer kan misschien makkelijker op de fiets op met het ov”, aldus projectmanager Arend Nagel van Rijkswaterstaat.

Komende dagen verwacht Rijkswaterstaat grotere drukte dan eerder, omdat de zomervakantie in het midden van het land is afgelopen en scholen en sportclubs dus weer beginnen. “Van alle weekenden waarbij we vanaf donderdagavond werken, is dit het allerdrukte weekend”, verwacht Rijkswaterstaat.

‘Blijf nog 1 keer massaal weg’

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om vooral vrijdag niet de weg op te gaan. Wie toch op pad moet, kan dat het beste doen voor 14.00 of na 18.00 uur. “Gezien de afgelopen vrijdagen kan het enorm druk worden als men de auto blijft gebruiken. Dus weggebruiker, blijf vooral komende vrijdag nog 1 keer massaal weg bij de (snel)wegen in de regio Utrecht.”

Mensen die toch de weg op moeten, kunnen beter geen navigatiesysteem gebruiken. “De navigatie is niet altijd correct qua files. Soms geeft het systeem aan dat er weinig file staat, terwijl dit niet klopt”, waarschuwt Rijkswaterstaat.

30 september

De werkzaamheden duren tot 30 september en er volgen nog drie weekendafsluitingen. Komend weekend gaat de weg dus al op donderdagavond dicht. De andere twee weekenden kan verkeer pas vanaf vrijdagavond niet meer over dit deel van de A2.

Naast de afsluitingen overdag, zijn er acht nachtafsluitingen. Verder zijn er doordeweeks zowel overdag als ’s nachts minder rijstroken beschikbaar tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Everdingen.

Het asfalt op de A2 in de richting van Den Bosch heeft volgens Rijkswaterstaat het einde van de levensduur bereikt en wordt daarom vervangen. Er komt stiller asfalt voor in de plaats, de voegen van een aantal viaducten worden vervangen en er zijn werkzaamheden aan de vangrails. Tot slot wordt er gewerkt aan de Jan Blankenbrug bij Vianen.