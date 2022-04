A27 bij Utrecht dicht voor politieonderzoek na achtervolging; mogelijk explosieven gevonden

De snelweg A27 bij Utrecht is zaterdagochtend dicht voor politieonderzoek. Na een achtervolging vanochtend vroeg is ter hoogte van knooppunt Lunetten een zwarte Audi tot stoppen gebracht. Mogelijk lagen er explosieven in de auto.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar zo’n tien politiewagens hebben vanochtend op de A27 in de richting van Hilversum een zwarte Audi aan de kant gedwongen. Een van de inzittenden van de auto is aangehouden door de politie zijn aangehouden.

Tekst loopt door onder de foto

Ter plekke is een groot politieonderzoek gestart, waarbij ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) aanwezig is. Onder het viaduct is iemand in een bompak bezig om spullen te onderzoeken die uit de verdachte auto komen. De EOD maakt ook gebruik van een robot.

De A27 is in de richting van Hilversum helemaal dicht. In de richting van Arnhem kan verkeer de snelweg verlaten via de parallelbaan. Ook het viaduct bij knooppunt Lunetten is deels afgesloten: voetgangers en fietsers kunnen er momenteel niet overheen. Het treinverkeer rijdt wel, maar doet dat met aangepaste snelheid.

