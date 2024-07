A27 komend weekend richting Breda dicht bij Utrechts knooppunt Lunetten

De A27 is komend weekend in de richting van Breda afgesloten tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Rijkswaterstaat voert van vrijdag 12 juli tot maandag 15 juli onderhoudswerkzaamheden uit.

Rijkswaterstaat is op een traject van 47 kilometer bezig met het aanleggen van extra rij- en spitsstroken. Ook worden er op dit traject bruggen vernieuwd en worden er andere af- en opritten aangelegd. Op veel plekken wordt de snelweg opnieuw geasfalteerd en worden de strepen op de weg verbeterd. Rijkswaterstaat spreekt van een “infrastructureel megaproject”.

Komend weekend worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op de A27 richting Breda, op het deel tussen de knooppunten Lunetten en Everdingen. Om het werk veilig te kunnen doen, is het volgens Rijkswaterstaat nodig om de weg af te sluiten. De weg tussen Lunetten en Everdingen is dicht van vrijdag 12 juli 22.00 uur tot maandag 15 juli 05.00 uur.

Verkeer vanaf knooppunt Lunetten in de richting van Breda, ’s-Hertogenbosch of Gorinchem kan het best omrijden via de A2, net als verkeer dat vanuit Nieuwegein of Vianen komt of daar naartoe gaat. Verkeer van en naar Houten wordt omgeleid via de A12.