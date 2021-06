A27 vanaf knooppunt Lunetten dicht door ongeluk met meerdere auto’s

De A27 in de richting van Utrecht is tussen Hagestein en knooppunt Lunetten dicht door een ongeluk waarbij meerdere auto’s betrokken zijn. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om een andere route te nemen.

Het ongeluk gebeurde rond 15.45 uur. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is, maar op beelden van Rijkswaterstaat is te zien dat een zilveren auto dwars over twee rijstroken staat. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Verkeer richting Almere en Amersfoort wordt geadviseerd vanaf knooppunt Everdingen om te rijden via Utrecht-West, over de A2 en A12. De verbindingsweg van de A12 naar de A27 richting Amersfoort is wel geopend.

Rijkswaterstaat weet nog niet hoe laat de bergingswerkzaamheden zijn afgerond en wanneer er rijstroken kunnen worden vrijgegeven. Achter het ongeluk staat een file van zo’n vijf kilometer. De vertraging is iets minder dan een half uur.