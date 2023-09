Aanhoudend personeelstekort heeft invloed op nieuwe dienstregeling openbaar vervoer in Utrecht

Het aanhoudende personeelstekort en het hoge ziekteverzuim onder chauffeurs van het Utrechtse U-OV heeft invloed op de nieuwe dienstregeling die in december van dit jaar ingaat. Het vervoersbedrijf verwacht namelijk niet voldoende mensen te hebben om de voorgestelde plannen van eerder dit jaar uit te kunnen voeren, waardoor pas later dit jaar de definitieve dienstregeling verschijnt.

Ieder jaar gaat in december de nieuwe dienstregeling in en dit keer gebeurt dat op 10 december. In Utrecht voeren de vervoersbedrijven U-OV en Syntus verschillende wijzigingen door. Vanwege het tekort aan personeel en daarbij ook nog eens het hoge ziekteverzuim is U-OV al genoodzaakt om tijdelijk met een uitgeklede dienstregeling te rijden, die volgens de provincie nog meer wordt afgeschaald. “Dat betekent dat op bepaalde lijnen minder vaak bussen rijden dan dat de reiziger gewend is”, is te lezen in een persbericht van de provincie.

In het voorjaar hebben de beide vervoersbedrijven voorstellen gemaakt voor een nieuwe dienstregeling. De provincie had daarbij ook aan Syntus en U-OV gevraagd de dienstregeling uit te breiden. “De vervoerders hebben helaas aangegeven deze uitbreidingen in ieder geval niet voor september 2024 te kunnen doen omdat er te weinig personeel is.”

Ambitie

Daarnaast verwacht U-OV onvoldoende chauffeurs te hebben om de plannen die in het voorjaar zijn gemaakt uit te voeren. In het najaar maakt het bedrijf de definitieve dienstregeling bekend waarin minder vaak bussen rijden.

De ambitie is wel om de dienstregeling later in 2024 alsnog uit te breiden. André van Schie, gedeputeerde Mobiliteit: “We beginnen het OV gelukkig langzaam weer op de rit te krijgen en zien tegelijkertijd helaas ook dat het personeelstekort, niet alleen in onze regio, maar in heel Nederland, hardnekkig blijft. De vervoerders doen hun best nieuwe chauffeurs aan te trekken.”

Bekijk hier de voorlopige dienstregeling.