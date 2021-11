Aankomende periode worden ruim 6.000 bomen en struiken geplant op het Utrecht Science Park

Ruim 6.000 inheemse struiken en bomen worden de komende periode geplant in de weilanden van het Utrecht Science Park. Deze groenstrook van 400 meter moet bijdragen aan de biodiversiteit van het gebied en een verbinding maken met Amelisweerd. De Universiteit Utrecht is initiatiefnemer van het project.

De ruim 6.000 bomen en struiken komen ten zuiden van de Toulouselaan, waar het aan de noordkant grenst aan het biologenbos ‘De Driehoek’. Er komen verschillende inheemse soorten waaronder de meidoorn, sleedoorn, hazelaar, vlier, wilg, witte abeel en wilde rozen.

De groenstrook wordt ook wel een ‘houtwal’ genoemd en de planten en bomen komen dicht tegen elkaar aan te staan. Dit is gunstig voor verschillende dieren. Zo kunnen bijvoorbeeld vogels in de bomen broeden en trekken sommige planten insecten aan. Vleermuizen, die grotendeels van insecten leven, hebben hier weer baat bij. De houtwal vormt ook beschutting voor bijvoorbeeld reeën.

Op de plek waar de groenstrook komt, die samen met de faculteit Dierengeneeskunde is bepaald, lag vroeger een soortgelijke erfscheiding. In de loop der tijd is deze echter verdwenen. De nieuwe houtwal wordt over de hele lengte zo’n vijf meter breed. Dit herstelt volgens de Universiteit Utrecht ook weer de verbinding met Amelisweerd.