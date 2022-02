Aanleg doorfietsroute Utrecht Science Park naar Veenendaal kan beginnen

De aanleg van de doorfietsroute tussen het Utrecht Science Park (USP) en Veenendaal kan beginnen. De provincie Utrecht ondertekende samen met de betrokken gemeentes Utrecht, de Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Veenendaal een overeenkomst voor de zogenoemde Via Regia. Eind 2024 staat de opening van de route van 30 kilometer gepland.

Via Regia is een van de negen doorfietsroutes die wordt aangelegd in de provincie. Zo komt er eind volgend jaar ook een doorfietsroute tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein.

Op een doorfietsroute hebben fietsers vaker voorrang op autoverkeer en eerder groen licht bij stoplichten. De route wordt niet helemaal nieuw aangelegd: bestaande fietsverbindingen worden verbeterd en verbonden. Ook worden de fietspaden verbreed, zodat er meer ruimte is om naast elkaar te fietsen of elkaar veilig in te halen.

Drukke bestemming

Verder moeten de stoepranden veilig worden, komen er geen paaltjes of andere obstakels op de route en krijgt het wegdek beter asfalt of beton. Het idee is dat de nieuwe doorfietsroute het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer stimuleert.

De route Via Regia loopt tot en met het USP. “Het Utrecht Science Park is een hele drukke bestemming met vooral tijdens de spits grote belasting op wegen, openbaar vervoer en fietsroutes”, zegt Ruut van Rossen, vertegenwoordiger van de Universiteit Utrecht. “De Via Regia is een hele welkome toevoeging aan het netwerk om meer pendelaars vanuit de regio te verleiden om de fiets te kiezen om comfortabel naar het gebied te komen.”

