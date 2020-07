De aanleg van de twintig kilometer lange snelfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort gaat beginnen. De Gemeente Utrecht heeft samen met de provincie Utrecht en vier andere betrokken gemeentes een akkoord bereikt over het voorlopige ontwerp. Volgens de planning wordt het fietspad in 2022 opgeleverd.

De komende twee jaar worden bestaande fietspaden en –stroken op de route verbreed en geasfalteerd. Vervolgens worden ze met elkaar verbonden. Als dit klaar is kunnen fietsers straks in een uurtje naar Amersfoort rijden. De route loopt via De Bilt, Zeist en Soest. Het Utrechtse deel van de route loopt straks vanaf het Griftpark via de Alexander Numankade, Jan van Galenstraat en Kardinaal de Jongweg naar De Bilt.

Volgens de gemeente zorgt zo’n snelfietsroute ervoor dat meer mensen de auto laten staan en dus ook voor langere afstanden de fiets pakken. Ook zou het gezonder zijn en beter voor het milieu.

Kosten

“De kosten van de aanleg van de snelfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort bedragen in totaal 11,2 miljoen euro. Het Rijk legt 1,5 miljoen euro op tafel, Alle betrokken gemeentes 2,4 miljoen euro en de provincie betaalt 7,3 miljoen euro.

Naast de route tussen Utrecht en Amersfoort, komen er nog drie snelfietsroutes. Deze leiden naar IJsselstein, Veenendaal en naar Woerden. Wanneer deze snelfietsroutes worden aangelegd is nog niet bekend.