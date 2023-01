Aanleggen nieuwe fietsroute Platolaan-Padualaan in Utrecht moet dit jaar nog van start gaan

Een nieuwe fietsroute bedenken en aanleggen gebeurt niet in een dag, want het initiatief voor de nieuwe route door Rijnsweerd richting het Utrecht Science Park stamt alweer uit 2019. Maar nu het ontwerp is vastgesteld kan de aannemer de komende maanden nog aan de slag, laat de gemeente Utrecht weten.

De gemeente wil de nieuwe fietsroute door Rijnsweerd Zuid aanleggen om het zeer drukke kruispunt van de Platolaan en de Weg tot de Wetenschap te ontlasten. Sinds 2019 lopen er gesprekken met omwonenden en belanghebbenden en wordt er gewerkt aan een ontwerp. Dagelijks fietsen hier duizenden mensen van en naar het Utrecht Science Park (USP).

In 2019 lag er een eerste initiatief om een nieuwe route door de Cicerolaan te maken, maar daar zaten bewoners niet op te wachten. Men ging toen aan de slag met een nieuw plan. Vorig jaar werd het conceptontwerp openbaar gemaakt waarop belanghebbenden konden reageren. Hierdoor zijn er ook veranderingen in het plan doorgevoerd.

In de nieuwe situatie is het grootste voordeel voor fietsers dat ze het kruispunt van de Platolaan en de Weg tot de Wetenschap niet meer hoeven over te steken om op het USP te komen. Het fietspad aan de noordkant van de Weg tot de Wetenschap wordt een stuk breder. Tussen de Sorbonnelaan en de Padualaan rijden fietsers verder over de oude busbaan. Om alles te realiseren moeten er dertien parkeerplaatsen en vier bomen verdwijnen. De vier bomen zijn niet verplantbaar, daarom worden er vier nieuwe geplant.

Voetgangers

Toen vorig jaar het conceptontwerp werd gepresenteerd kwam er ook de nodige kritiek. Vooral voetgangers menen dat ze moeten inleveren door de nieuwe situatie en vinden het jammer dat er niet extra geïnvesteerd wordt in bereikbaarheid voor voetgangers. Dit erkent de gemeente ook.

Als tegenargument wordt gebruikt dat het voordeel voor de vele duizenden fietsers zeer groot is. De Fietsersbond is ook heel blij met het plan. Het belang van voetgangers is volgens de gemeente wel geborgd, maar het belang van de grootste groep (fietsers) zou zwaarder wegen. Daarnaast speelt ook ruimtegebrek volgens de gemeente een rol.

Meerdere wensen die voetgangers naar voren brachten zouden ook niet passen binnen dit huidige project. Ook waren er zorgen over de veiligheid van de nieuwe situatie bij de Platolaan, maar de gemeente vertelt dat deskundigen hebben geconcludeerd dat het voldoet aan de veiligheidseisen.

De aannemer gaat nu aan de slag om de laatste hand te leggen aan het ontwerp. De werkzaamheden moeten nog dit eerste kwartaal beginnen.