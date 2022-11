‘Aanmeldbeleid voor basisscholen in Utrecht dit jaar succesvol verlopen’

Het aantal ouders dat op tijd gebruik heeft gemaakt van het stedelijke aanmeldbeleid voor basisschoolleerlingen is gestegen naar 88 procent. Meer dan 95 procent van de ouders heeft voor hun kind een plek op hun school naar keuze gekregen. Dat laat de gemeente Utrecht weten. Het beleid zou daarmee ‘succesvol zijn verlopen’.

Sinds 1 oktober 2021 melden Utrechtse ouders hun kinderen aan voor de basisschool via een stedelijke, centrale procedure. Dit moet ervoor zorgen dat ieder kind in Utrecht gelijke kansen heeft bij de aanmelding voor een basisschool. Eerder overtraden basisscholen de wet, door wachtlijsten te houden voor kinderen jonger dan 3 jaar.

“Het aanmelden op de basisschool in Utrecht is nu eerlijk, open en eenvoudig”, zegt wethouder Eelco Eerenberg (Onderwijs). “De kinderen krijgen evenveel kans op een school van hun voorkeur in de eigen buurt. We zien in de cijfers dat iets meer dan 95 procent van de kinderen een plaats krijgt op de eerste school van hun voorkeur en iets meer dan 99 procent in de top drie. Dit is een mooi resultaat van intensieve samenwerking met alle basisscholen in Utrecht en ben ik ontzettend trots op. Met dit aanmeldsysteem vergroten we de kansengelijkheid voor alle Utrechtse kinderen.”

Inmiddels heeft ook de Vrije School Utrecht zich bij de stedelijke aanmeldprocedure aangesloten. De gemeente laat ook weten dat het bestuur van Happy Kids van plan is om in 2023 aan te sluiten. Als dat zover is, nemen alle reguliere basisscholen in Utrecht deel aan de stedelijke aanmeldprocedure.

