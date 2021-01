Aanmelden op Utrechtse basisscholen verandert na de zomer, dit zijn de plannen

Het aanmeldbeleid voor basisscholen in Utrecht gaat na de zomervakantie flink veranderen. De gemeente en de schoolbesturen hebben een plan opgesteld dat bij moet dragen aan gelijke kansen voor ieder kind.

Het huidige aanmeldbeleid voor Utrechtse basisscholen voldoet niet en is regelmatig in strijd met de wet, bleek vorig jaar uit het rapport van een onafhankelijke commissie. Het systeem met zogenoemde vooraanmeldingen bleek niet te werken. Kinderen met een vooraanmelding bleken in de praktijk vaak automatisch te worden toegelaten tot een school, terwijl ze geen voorrang zouden mogen krijgen.

Wethouder Anke Klein zei destijds zich zorgen te maken over de uitkomsten van het onderzoek. Ze noemde die onacceptabel. “Ieder kind moet zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen. Het beleid van scholen rond aanmelden en inschrijven speelt hier een grote rol in.” De PvdA kwam in september met een initiatiefvoorstel, waarin de partij pleitte voor een centraal aanmeldpunt, een centraal aanmeldmoment en een voorrangsregeling voor kinderen die broers en zussen op dezelfde school hebben.

De gemeente besloot met de schoolbesturen te kijken naar de procedures rond aanmeldingen en presenteerde in oktober een plan van aanpak.

Nieuw aanmeldbeleid

Ouders melden hun kind straks centraal aan via één aanmeldformulier zodra het kind drie wordt. Vervolgens worden de aangemelde kinderen gelijktijdig en automatisch toegewezen aan de beschikbare plaatsen. Als een school genoeg plekken heeft, krijgen alle kinderen een plek toegewezen.

Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn, worden eerst kinderen met voorrang geplaatst, zoals kinderen die al een broer of zus op de school hebben en voorrang op een gelijk aantal scholen in de buurt. Daarna wordt, als er nog plekken over zijn, gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, wordt er geloot. Na het toewijzen kijken scholen of ze kinderen ook genoeg ondersteuning kunnen bieden en nemen ze een besluit over toelating.

De buurtvoorrang is niet van toepassing voor scholen die vooral een stedelijke of regionale functie hebben. Voor speciaal(basis)onderwijs en de Internationale School Utrecht gelden andere regels, net als voor kinderen die op latere leeftijd naar een andere school gaan.

Trots

“Het aanmelden op de basisschool in Utrecht moet eerlijk, open en eenvoudig zijn”, zegt wethouder Anke Klein. “Door te zorgen voor gelijke omstandigheden voor iedereen, krijgen alle kinderen evenveel kans om zich aan te melden op een school van hun voorkeur. We doen er alles aan om dat vanaf de zomervakantie voor elkaar te krijgen. Ouders, onderwijsprofessionals, raadsleden en de schoolbesturen hebben veel waardevolle inbreng geleverd. Wachtlijsten én vooraanmeldingen behoren straks tot het verleden. Hier ben ik ontzettend trots op.”

Ook verschillende schoolbesturen zijn blij met de plannen. “Wij zijn blij dat we in Utrecht overgaan op een stedelijk aanmeldsysteem. Een transparant en eerlijk systeem vergroot de kansengelijkheid voor alle Utrechtse kinderen en geeft rust bij ouders en scholen. Een grote stap voorwaarts voor het basisonderwijs in onze stad”, aldus Thea Meijer (SPO Utrecht), Fawzia Nasrullah (PCOUWillibrord), Karin Monnink (KSU) en Marjan van der Haak (RK basisscholen VDMH) namens een aantal schoolbesturen.

PvdA

De PvdA is blij dat een groot deel van de punten uit het initiatiefvoorstel is overgenomen. “Wij zijn vooral blij dat er na tien jaar vechten hiervoor eindelijk een centraal aanmeldbeleid komt. Zonder die jarenlange inzet, ook van Gadiza Bouazani voor mij, was dit aanmeldbeleid er nu niet gekomen dus daar zijn we vooral ontzettend blij mee, trots op en zelfs ontroerd door”, zegt Hester Assen van de PvdA.

“Eindelijk komt er een aanmeldbeleid dat een einde maakt aan schaduwlijsten en eerlijke kansen voor kinderen kan gaan bieden. We vinden het een gemiste kans dat het tegengaan van segregatie niet als doel is opgenomen, want dat is in Utrecht hard nodig. We willen dat kinderen samen naar school gaan, daar wordt de samenleving sterker van, dus daar blijven wij op inzetten. […] Dat dit centrale aanmeldbeleid er nu komt, is echt een ontzettend belangrijke stap.”

De nieuwe aanpak wordt nog voorgelegd aan alle scholen en de gemeenteraad. Als alles wordt goedgekeurd, kan het plan na de zomervakantie ingaan.