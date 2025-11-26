Aanpak Kanaalstraat en Amsterdamsestraatweg werpt vruchten af

Het gaat goed met de gebieden rondom de Amsterdamsestraatweg en de Kanaalstraat. Sinds 2014 en 2017 zet de gemeente zich in om de leefbaarheid en veiligheid langs de winkelstraten te verbeteren. Sindsdien zijn de straten opnieuw ingericht en is het winkelaanbod veranderd. De overlast is daardoor afgenomen, maar er blijven ook aandachtspunten.
De Kanaalstraat en Amsterdamsestraatweg zijn bij veel Utrechters zowel geliefd als berucht. Het multiculturele aanbod van winkels en horeca trekt bezoekers van binnen tot ver buiten de stad. Maar de straten kennen ook problemen op het gebied van verkeers- en sociale veiligheid, en criminaliteit.
Aanpak
De aanpak van de problemen begon in 2014 aan de Amsterdamsestraatweg, met een petitie van bewoners om de overlast tegen te gaan. Bewoners en ondernemers van de Kanaalstraat maakten in 2017 samen met de gemeente een buurtvisie, met daarin hun ideeën voor de ontwikkeling van het gebied.
Sinds 2022 kaart het college van burgemeester en wethouders de plannen aan als de gebiedsgerichte aanpak. Het aanpakken van (georganiseerde) criminaliteit gaat daarbij hand in hand gaat met de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en investeringen in de openbare ruimte in deze gebieden. De inrichting van beide straten is de afgelopen jaren flink op de schop gegaan.
Amsterdamsestraatweg
Aan de Amsterdamsestraatweg gaat het om het gebied van de Daalsesingel tot de Marnixlaan. Sinds de aanpak is de leegstand teruggelopen, winkels zijn veranderd in nieuwe horeca en woningen. De overlast in het middenstuk van de weg, die de aanleiding vormde tot de petitie, is teruggedrongen.
De herinrichting van de weg is sinds afgelopen zomer afgerond. Er is meer ruimte gekomen voor fietsers en voetgangers, en de snelheid op de weg is van 50 naar 30 kilometer per uur gegaan. De evaluatie ervan loopt nog, maar de gemeente schrijft al wel dat de luchtkwaliteit is verbeterd, en het gewenste verkeersgedrag en geluidsoverlast vermindert.
Ook ondermijnende criminaliteit is afgenomen. Er zijn de afgelopen jaren minder panden gesloten op last van de gemeente, die dat ziet als een indicatie dat malafide ondernemers het gebied mijden. Het succes wordt mede toegeschreven aan de inzet van de straatconciërge, de boa, een interventiemedewerker en de wijkagenten. Een vaste wijkagent in het gebied ontbreekt nog, maar de politie is bezig om de functie in te vullen.
Lombok
Het winkelgebied in Lombok bestaat uit de Kanaalstraat, de Damstraat en het Moskeeplein. De werkzaamheden voor de herinrichting zijn al jaren bezig, maar lijken binnenkort tot een einde te komen. Er is meer ruimte gekomen voor voetgangers en winkeliers die hun producten voor hun winkel uitstallen.
Waar het straatbeeld volgens de gemeente in het verleden gedomineerd werd door (jonge) mannen is het straatbeeld nu meer divers. Ze zien meer gezinnen en (jonge) vrouwen op straat. Dit komt deels door het veranderde winkelaanbod, met hippe trends gericht op een andere doelgroep.
In het algemeen is het veiligheidsbeeld van de Kanaalstraat en Damstraat positiever dan enkele jaren geleden, er zijn minder meldingen van overlast en criminaliteit. Tegelijkertijd blijft het gebied kwetsbaar voor openbare ordeverstoringen en overlastgevende groepen. Met name de Kop van Lombok is kwetsbaar voor overlast op straat (o.a. bedelen) door verslaafden en daklozen.
Het aantal zaken waar een ‘vlugge hap’ besteld kan worden neemt toe, en het afval op straat blijft daarmee een probleem. Dit zorgt voor extra kortstondig bezoek met verhoogd risico op overlast (afval, foutparkeren). Het komende jaar wil de gemeente hier meer aandacht aan geven door verduidelijking van de bestemming en het daadwerkelijk gebruik.
Mooie ontwikkelingen! Complimenten van een voormalige inwoner van Utrecht. Als het wonen er niet onbetaalbaar was, kwam ik morgen weer terug!
behalve als je als fietser op Kanaalstraat richting moskee fietst, tegen het autoverkeer in, dat is op drukke dagen russische roulette.
Aldus wie?
…..en het gewenste verkeersgedrag en geluidsoverlast vermindert…… & …..Ook het afval op straat blijft een probleem. Het aantal zaken waar een ‘vlugge hap’ besteld kan worden neemt daardoor toe………
Bijzonder dat deze 2 zinnen door de moderatie zijn gekomen!
Er wordt nog steeds veel te hard gereden. Laatst was er zelfs een soort race. Bizar.
De gemeente zou inderdaad eens kritisch moeten kijken naar het aantal vergunningen voor fastfood tenten, en vooral naar de toegestane openingstijden daarvan. Want het is zijn mijn beleving vooral de klanten van dat soort zaken die in de late avond en nacht voor overlast zorgen.
Die klanten komen vrijwel allemaal van buiten de wijk , en verplaatsen zich vooral per auto, vaak met ‘sport’uitlaat en bijbehorende rijstijl.
In de kanaalstraat is het een puinhoop af en toe!!
Zetten auto.s gewoon op de hoeken !heb er veel last van met groepsvervoer!
Moet dagelijks gecontroleerd worden!!
Doordat afval op straat een probleem blijft nemen het aantal zaken voor een vlugge hap toe. Interessant causaal verband.
Nou, je moet daar alleen niet gaan fietsen. Het is daar stikdruk met racende auto’s, bestuurd door jonge gastjes die alleen maar rondcrossen. Wat die daar uitspoken mag Joost weten. Dus ‘vooruitgang’? Nee!
Er wordt inderdaad te hard gereden maar wel op het fietspad waar je ingehaald wordt door een bakfiets die met 40km per uur voorbij schiet en je van de weg rijd en bellend ook nog eens en ook die fatbikes die je inhalen met een snelheid wat zeker 50km per uur is en maar zuren over de snorfietsen die 23 km per uur gaan en nu op de weg moeten rijden en niet meer op het fietspad mag rijden. Laat ze bovengenoemde maar ook op de weg rijden en verbannen van de fietspad.