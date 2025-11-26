Aanpak Kanaalstraat en Amsterdamsestraatweg werpt vruchten af

Het gaat goed met de gebieden rondom de Amsterdamsestraatweg en de Kanaalstraat. Sinds 2014 en 2017 zet de gemeente zich in om de leefbaarheid en veiligheid langs de winkelstraten te verbeteren. Sindsdien zijn de straten opnieuw ingericht en is het winkelaanbod veranderd. De overlast is daardoor afgenomen, maar er blijven ook aandachtspunten.

De Kanaalstraat en Amsterdamsestraatweg zijn bij veel Utrechters zowel geliefd als berucht. Het multiculturele aanbod van winkels en horeca trekt bezoekers van binnen tot ver buiten de stad. Maar de straten kennen ook problemen op het gebied van verkeers- en sociale veiligheid, en criminaliteit.

Aanpak

De aanpak van de problemen begon in 2014 aan de Amsterdamsestraatweg, met een petitie van bewoners om de overlast tegen te gaan. Bewoners en ondernemers van de Kanaalstraat maakten in 2017 samen met de gemeente een buurtvisie, met daarin hun ideeën voor de ontwikkeling van het gebied.

Sinds 2022 kaart het college van burgemeester en wethouders de plannen aan als de gebiedsgerichte aanpak. Het aanpakken van (georganiseerde) criminaliteit gaat daarbij hand in hand gaat met de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en investeringen in de openbare ruimte in deze gebieden. De inrichting van beide straten is de afgelopen jaren flink op de schop gegaan.

Amsterdamsestraatweg

Aan de Amsterdamsestraatweg gaat het om het gebied van de Daalsesingel tot de Marnixlaan. Sinds de aanpak is de leegstand teruggelopen, winkels zijn veranderd in nieuwe horeca en woningen. De overlast in het middenstuk van de weg, die de aanleiding vormde tot de petitie, is teruggedrongen.

De herinrichting van de weg is sinds afgelopen zomer afgerond. Er is meer ruimte gekomen voor fietsers en voetgangers, en de snelheid op de weg is van 50 naar 30 kilometer per uur gegaan. De evaluatie ervan loopt nog, maar de gemeente schrijft al wel dat de luchtkwaliteit is verbeterd, en het gewenste verkeersgedrag en geluidsoverlast vermindert.

Ook ondermijnende criminaliteit is afgenomen. Er zijn de afgelopen jaren minder panden gesloten op last van de gemeente, die dat ziet als een indicatie dat malafide ondernemers het gebied mijden. Het succes wordt mede toegeschreven aan de inzet van de straatconciërge, de boa, een interventiemedewerker en de wijkagenten. Een vaste wijkagent in het gebied ontbreekt nog, maar de politie is bezig om de functie in te vullen.

Lombok

Het winkelgebied in Lombok bestaat uit de Kanaalstraat, de Damstraat en het Moskeeplein. De werkzaamheden voor de herinrichting zijn al jaren bezig, maar lijken binnenkort tot een einde te komen. Er is meer ruimte gekomen voor voetgangers en winkeliers die hun producten voor hun winkel uitstallen.

Waar het straatbeeld volgens de gemeente in het verleden gedomineerd werd door (jonge) mannen is het straatbeeld nu meer divers. Ze zien meer gezinnen en (jonge) vrouwen op straat. Dit komt deels door het veranderde winkelaanbod, met hippe trends gericht op een andere doelgroep.

In het algemeen is het veiligheidsbeeld van de Kanaalstraat en Damstraat positiever dan enkele jaren geleden, er zijn minder meldingen van overlast en criminaliteit. Tegelijkertijd blijft het gebied kwetsbaar voor openbare ordeverstoringen en overlastgevende groepen. Met name de Kop van Lombok is kwetsbaar voor overlast op straat (o.a. bedelen) door verslaafden en daklozen.

Het aantal zaken waar een ‘vlugge hap’ besteld kan worden neemt toe, en het afval op straat blijft daarmee een probleem. Dit zorgt voor extra kortstondig bezoek met verhoogd risico op overlast (afval, foutparkeren). Het komende jaar wil de gemeente hier meer aandacht aan geven door verduidelijking van de bestemming en het daadwerkelijk gebruik.