Aanpassen omstreden verkeersplein ’t Goylaan gaat in augustus van start 't Goylaan in Utrecht. Foto: Robert Oosterbroek

Het omstreden verkeersplein op ’t Goylaan in Utrecht gaat vanaf 24 augustus aangepast worden. Het in 2016 heringerichte voorrangsplein moet op de schop omdat de verkeerssituatie onduidelijk is.

Bewoners en weggebruikers klaagden al sinds 2017 over de verkeerssituatie op het plein. Ook deskundigen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie waren het niet eens over de inrichting van de kruising van 't Goylaan, Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat Vorig jaar werd eindelijk duidelijk dat het verkeersplein opnieuw moet worden ingericht omdat de situatie niet duidelijk is en er zorgen zijn over de verkeersveiligheid. De kosten voor het opnieuw inrichten van de kruising zijn 1,2 miljoen euro. Afgelopen tijd is er gewerkt aan een nieuwe ontwerp. Het voorrangsplein wordt 'uitgerekt,' waardoor het er anders uitziet dan een rotonde. Hierdoor moeten de voorrangsregels duidelijker worden. Afslaande auto's moeten voorrang verlenen aan fietsers. Ook de nieuwe verhoogde fietspaden maken dit duidelijker. Tekst gaat verder onder afbeelding Omleidingen De herinrichting start maandag 24 augustus en duurt tot medio oktober en vindt plaats in fases. Eerst wordt de zuidelijke kant ingericht, dan de noordelijke kant en als laatste het middendeel. Om het autoverkeer langs de werkzaamheden te leiden, wordt een tijdelijke rijbaan aangelegd in de middenberm. Afhankelijk van de fase kan het verkeer van en naar de Hooft Graaflandstraat en Constant Erzeijstraat 't Goylaan in- en uitrijden. Als dit tijdelijk niet mogelijk is, wordt het verkeer omgeleid. Op deze manier hoeft 't Goylaan niet helemaal te worden afgesloten en blijft de wijk bereikbaar. De herinrichting brengt volgens de gemeente veel hinder met zich mee voor het verkeer. Het doorgaande autoverkeer tussen 't Goyplein en het Europaplein wordt aangeraden om te rijden via de Waterlinieweg en de A12.

