Aanpassen van ‘ongelukkig gekozen’ fietsnietjes gaat 6.500 euro kosten

Het aanpassen van de fietsnietjes in de Voorstraat in Utrecht gaat 6.500 euro kosten. Het huidige ontwerp van de fietsnietjes maakt het onmogelijk om fietsen aan de beugel vast te maken. De wethouder zei begin september dat het een ‘ongelukkige keuze’ was.

De Voorstraat wordt heringericht en daar hoort ook nieuw straatmeubilair bij. Zo kwamen er tientallen nieuwe fietsnietjes. Dit waren speciale modellen, een variant waar fietsen niet aan vast gezet kunnen worden. Verschillende politieke partijen snapten deze keuze niet.

Ook de wethouder gaf dus toe dat dit een slechte keuze was en beloofde beterschap. Het aanpassen van de dichte nietjes in de Voorstraat gaat per nietje 70 euro kosten. In totaal worden 92 nietjes aangepast, wat 6500 euro aan extra kosten oplevert. De nietjes worden aangepast waardoor ze geschikt zijn om een kettingslot aan vast te maken.

Overigens was deze variant van het fietsnietje al 250 euro per stuk duurder dan de open variant. Het ontwerp met de Domtoren blijft, maar er komt een gat in de nietjes waar een slot doorheen kan.