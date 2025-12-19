Aanrijding op het spoor rond Utrecht Overvecht; vertraging en uitval op verschillende trajecten

Door een aanrijding op het spoor rond Utrecht Overvecht hebben verschillende trajecten last van vertraging en treinuitval. Een woordvoerder van de NS laat weten dat de problemen naar verwachting tot 10.30 uur duren.

Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Hilversum, tussen Utrecht en Baarn en tussen Utrecht en het Spoorwegmuseum. Dit duurt naar verwachting tot 10.30 uur.

Reizigers die naar het Spoorwegmuseum willen reizen, worden door de NS aangeraden om gebruik te maken van U-OV-buslijn 8.

Ook het traject Utrecht – Amersfoort heeft last van hinder op het spoor. Er rijden hier geen sprinters. De intercity’s rijden wel nog volgens de dienstregeling, maar hebben mogelijk last van enige vertraging.