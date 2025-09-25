Aantal auto’s groeit sneller dan het aantal inwoners in Utrecht

Het aantal auto’s in Utrecht neemt sneller toe dan het aantal inwoners. Dat blijkt uit gemeentelijke metingen, waarmee de voortgang van het Mobiliteitsplan 2024 wordt gevolgd.

Uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) blijkt dat het aantal particuliere personenauto’s met 0,8 procent groeide van augustus 2023 tot januari 2025, terwijl de Utrechtse bevolking met 0,6 procent toenam. Op 1 januari 2024 stonden er 109.513 particuliere auto’s geregistreerd, 861 meer dan een jaar eerder.

De verschillen per wijk zijn groot. In de binnenstad en Oost daalde het autobezit, terwijl er in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn juist meer auto’s bij kwamen. Ook binnen subwijken geldt dat hoe dichter het bij de binnenstad ligt, hoe lager het autobezit is.

Uit de Inwonersenquête van 2023 bleek echter dat steeds meer huishoudens geen auto hadden. In 2019 gold dit voor 33 procent van de Utrechters en in 2023 voor 36 procent, wat het hoogste percentage is sinds de metingen zijn begonnen. De cijfers van de RDW wijzen echter op een groei in autobezit na 2023. Aangezien de cijfers van de RDW recentere ontwikkelingen aantonen, worden deze in de monitor aangehouden. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente. De Inwonersenquête van 2025 loopt momenteel nog.

Sterke groei elektrische auto’s en fietsen

Elektrische auto’s winnen snel terrein in de stad. Tussen 2024 en 2025 steeg het aantal van 10.213 naar 13.075, een groei van 28 procent. Daarmee had in 2023 bijna één op de tien Utrechters een elektrische auto in het huishouden, bijna een verdubbeling sinds 2019. Daarnaast had 18 procent van de Utrechters in 2023 een elektrische fiets en 1 procent een speedpedelec.

Deelmobiliteit: wisselend beeld

Het gebruik van deelvoertuigen in Utrecht laat een gemengd beeld zien. Het aantal deelauto’s daalde in 2024 met 15 procent doordat weinig gebruikte auto’s uit het aanbod verdwenen. In totaal werden er 826 commerciële deelauto’s aangeboden in 2024. Of ze ook minder vaak gebruikt werden, is niet bekend.

Bij deelfietsen was juist een duidelijke groei zichtbaar. Het gebruik van deelbakfietsen nam in 2024 met meer dan duizend reserveringen per maand toe in vergelijking met 2023, al verdween dit aanbod door het faillissement van Cargoroo. De OV-fiets blijft veruit het populairst. 36 procent van de Utrechters maakte hier gebruik van, tegenover 11 procent voor de elektrische deelfiets en 7 procent voor de deelbakfiets.

Daarnaast groeide de populariteit van deelfietsen in 2024 met 24 procent ten opzichte van 2023 en kwamen er vijf nieuwe mobiliteitshubs bij. In totaal telt de stad nu 19 locaties waar deelauto’s en -fietsen beschikbaar zijn. Ondanks het (tijdelijk) wegvallen van deelbakfietsen en de afname van deelauto’s, nam de totale deelmobiliteit in Utrecht daarmee verder toe.