Aantal coronabesmettingen in Utrecht loopt hard op; risiconiveau opgeschaald naar ‘ernstig’

In de veiligheidsregio Utrecht is het aantal coronabesmettingen zo hoog opgelopen dat de situatie van ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’ is opgeschaald. Dit is het hoogste risiconiveau.

In de gemeente Utrecht zijn zaterdag 220 nieuwe COVID-19-besmettingen vastgesteld. Dat is te zien op het zogenoemde dashboard van de Rijksoverheid. Op de website van het RIVM is te zien dat er van 23 september tot en met 6 oktober 1.414 personen in de stad waren besmet.

Tekst gaat verder onder grafiek

Niet alleen in Utrecht, maar ook in de omliggende gemeenten loopt het aantal besmettingen op. Reden genoeg voor Den Haag om het risiconiveau in de regio op te schalen.

Andere regio’s

Ook in andere veiligheidsregio’s neemt het aantal coronapatiënten toe. Zo is ook in Hollands Midden, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland Zuid de situatie naar ernstig opgeschaald. In de regio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden gold al het hoogste risiconiveau. In de overige zeven regio’s is de situatie ‘zorgelijk’.

Het risiconiveau in een regio wordt pas opgeschaald van ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’ wanneer er in een week tijd meer dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn. “Hard ingrijpen is noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie”, aldus Den Haag.

Dinsdag is er weer een nieuwe persconferentie waarin mogelijk nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt die de verspreiding van het coronavirus in moeten dammen.