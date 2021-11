Aantal coronagevallen blijft stijgen; anderhalve meter afstand weer verplicht

Het is vanaf woensdag 24 november opnieuw verplicht om anderhalve meter afstand te houden. Het demissionaire kabinet neemt de maatregel omdat het aantal coronabesmettingen blijft toenemen.

Iedereen van 18 jaar of ouder moet vanaf woensdag weer anderhalve meter afstand houden. Dat geldt niet voor mensen die bij elkaar in huis wonen. Een andere uitzondering is er voor plekken waar je met het coronatoegangsbewijs binnenkomt dan hoef je geen afstand te houden.

Ben je op een plek waar het niet goed mogelijk is om afstand te houden, zoals in het openbaar vervoer, dan is het verplicht om een mondkapje te dragen. In sommige situaties gelden aanvullende maatregelen.

Handhaving

Tot en met dinsdag is het houden van anderhalve meter afstand een dringend advies. Zodra de anderhalvemeterregel weer ingaat, kunnen boa’s en politieagenten die handhaven. Houd je je niet aan de regel? Dan krijg je een waarschuwing en mogelijk een boete van 95 euro.