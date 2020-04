Aantal coronapatiënten in Utrechtse ziekenhuizen opnieuw gedaald

Ook woensdag is het aantal patiënten in Utrechtse ziekenhuizen gedaald, ten opzichte van 24 uur eerder. Dinsdag lagen er nog 126 mensen met een coronabesmetting, terwijl dat woensdag gedaald is tot 123. Het aantal mensen op de intensive care is woensdag 65, één patiënt meer dan dinsdag.

Het RIVM meldt dinsdag dat in de afgelopen 24 uur drie Utrechters zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ook zijn vijf Utrechters met een besmetting opgenomen in een ziekenhuis. Volgens de cijfers van het RIVM zijn er in totaal 70 Utrechters overleden aan de gevolgen van het virus.

In heel Nederland zijn er het afgelopen etmaal 138 overledenen bij het RIVM gemeld, waardoor het totaal op 4.054 komt. Het RIVM telt daarin alleen overledenen mee die positief zijn getest op het coronavirus. Het werkelijke aantal doden ligt dus hoger.

683 besmette Utrechters

Dinsdag liggen er 207 besmette Utrechters in het ziekenhuis, vijf meer dan dinsdag. Niet al die mensen liggen in een Utrechts ziekenhuis en Utrechtse ziekenhuizen behandelen ook mensen die niet in de gemeente Utrecht wonen.

Volgens het RIVM zijn er sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland 683 Utrechters positief getest op COVID-19. Landelijk zijn er inmiddels 34.842 bevestigde besmettingen. Ook dit werkelijke aantal ligt hoger, omdat niet iedereen met klachten getest wordt.