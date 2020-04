Aantal coronapatiënten in Utrechtse ziekenhuizen opnieuw licht gedaald

Het aantal coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen is opnieuw gedaald ten opzichte van 24 uur geleden. Er liggen nu 217 patiënten die besmet zijn met het virus, gisteren waren dat er nog 226. Ook het aantal mensen op de intensive care is afgenomen. Zondag waren dat er 89, maandag 81.

In het Diakonessenhuis liggen 60 coronapatiënten, waarvan 15 op de intensive care. In het St. Antonius Ziekenhuis (alle locaties) gaat het om 81 patiënten, waarvan 28 op de ic-afdeling. In het UMC zijn 76 mensen opgenomen. 38 van hen worden op de ic-afdeling behandeld.

Het afgelopen etmaal zijn er in Nederland volgens het RIVM 260 besmette mensen opgenomen in een ziekenhuis. Dat is 7 meer dan zondag, toen met 253 opnames het laagste aantal in twee weken werd gemeten.

Sinds zondag zijn er in Nederland 101 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ook zijn er 952 nieuwe patiënten geconstateerd. In totaal zijn er sinds het virus in Nederland is opgedoken 18.803 mensen positief getest op het coronavirus. Het werkelijke aantal ligt echter hoger omdat niet iedereen getest wordt.