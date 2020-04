Aantal coronapatiënten in Utrechtse ziekenhuizen vrijwel gelijk aan zondag

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld in Utrechtse ziekenhuizen is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van zondag. Toen waren er 173 coronapatiënten opgenomen, dinsdag zijn dat er 175.

Het aantal patiënten dat op de intensive care wordt behandeld, nam iets af. Zondag ging het om 83 mensen, dinsdag zijn dat er 79. In heel Nederland zijn er het afgelopen etmaal 210 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. 122 mensen zijn overleden. In totaal stierven er 2945 Nederlanders aan de gevolgen van het virus.

Volgens het RIVM zijn de werkelijke aantallen hoger, omdat niet iedereen met klachten wordt getest. Wel worden sinds vorig week meer mensen getest die een hoog risico hebben op een ernstig verloop van de coronavirusinfectie.

Ook zorgmedewerkers die buiten ziekenhuizen werken, worden nu getest. Het gaat dan om onder meer huisartsen, verpleeghuismedewerkers en thuiszorgmedewerkers die klachten hebben. 28 procent van de bij het RIVM bevestigde coronapatiënten werkt in de zorg. Dat komt dus mede doordat zij vaker getest worden.