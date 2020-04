Aantal coronapatiënten in Utrechtse ziekenhuizen vrijwel gelijk gebleven

Het aantal coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 24 uur geleden. Er liggen nu 207 patiënten die besmet zijn met het virus, gisteren waren dat er 208. Het aantal mensen op de intensive care is iets toegenomen. Dinsdag waren dat er 85, woensdag 91.

In het Diakonessenhuis liggen 44 coronapatiënten, waarvan 15 op de intensive care. In het St. Antonius Ziekenhuis (alle locaties) gaat het om 74 patiënten, waarvan 30 op de ic-afdeling. In het UMC zijn 89 mensen opgenomen. 46 van hen worden op de ic-afdeling behandeld.

Het afgelopen etmaal zijn er in Nederland volgens het RIVM 308 patiënten opgenomen in ziekenhuizen. Het aantal gemelde overleden patiënten in de afgelopen 24 uur is 147. Het aantal patiënten dat op de intensive care wordt behandeld, is landelijk voor het eerst iets gedaald. Er zijn nu 1408 Nederlandse ic-bedden bezet.

Afgelopen 24 uur zijn 969 Nederlanders gediagnosticeerd met het coronavirus. In totaal zijn er sinds het virus in Nederland is opgedoken 20.549 mensen positief getest. Het werkelijke aantal ligt echter hoger omdat niet iedereen getest wordt.

Calamiteitenhospitaal

Het UMC Utrecht en Defensie hebben dinsdag bekendgemaakt in het Calamiteitenhospitaal een afdeling in te richten voor de opvang van coronapatiënten. In het hospitaal wordt de huidige capaciteit van 12 ic-bedden uitgebreid naar 19.

Het UMC Utrecht kan door het Calamiteitenhospitaal meer coronapatiënten opnemen die beademd moeten worden. De totale ic-capaciteit van het UMC komt met het in gebruik nemen van het Calamiteitenhospitaal uit op 80 bedden.

Defensie levert daarnaast materiaal dat op de intensive care wordt gebruikt, 56 verpleegkundigen, 10 artsen en 26 man ondersteunend personeel.