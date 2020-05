Aantal coronapatiënten ook in Utrechtse ziekenhuizen flink gedaald

In de Utrechtse ziekenhuizen liggen momenteel 57 patiënten met het coronavirus, 28 minder dan vorige week donderdag. Afgelopen week overleden 8 Utrechters aan de gevolgen van het virus.

Het aantal coronapatiënten op intensive care-afdelingen daalde in een week met 15. Er liggen nu 32 mensen met het coronavirus op ic-afdelingen van Utrechtse ziekenhuizen.

Er zijn nu 901 Utrechters positief getest, ongeveer 100 meer dan vorige week. In totaal zijn 89 inwoners van de stad overleden en zijn 243 Utrechters opgenomen geweest – of liggen nog in het ziekenhuis – met een coronabesmetting.

De landelijke cijfers zijn laag genoeg om versoepelingen van de maatregelen door te kunnen voeren. Het kabinet maakte woensdagavond in een persconferentie een stappenplan bekend om uit de intelligente lockdown te komen.