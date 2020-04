Aantal coronapatiënten op Utrechtse IC’s iets gedaald

Er liggen in totaal 214 coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen waarvan 69 op de intensive care-afdelingen. Vergeleken met donderdag is het totaal aantal op één patiënt na nagenoeg gelijk gebleven, maar de druk op de intensive care lijkt wel iets afgenomen. Daar lagen twee geleden namelijk nog 76 mensen die besmet zijn met het coronavirus.

Er liggen in totaal 214 coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen waarvan 69 op de intensive care-afdelingen. Vergeleken met donderdag is het totaal aantal op één patiënt na nagenoeg gelijk gebleven, maar de druk op de intensive care lijkt wel iets afgenomen. Daar lagen twee geleden namelijk nog 76 mensen die besmet zijn met het coronavirus. De coronapatiënten liggen verspreid over het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis (alle locaties). Sinds gisteren zijn er volgens het RIVM in heel Nederland 164 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het totale aantal gemelde overleden patiënten staat nu op 1.651. Het totaal aantal bevestigde coronapatiënten is sinds vrijdag opgelopen naar 16.627. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Maatregelen In Utrecht zijn een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de richtlijnen van het RIVM houden. De hotspots zoals de parken zijn weliswaar opengebleven, maar er zijn wel tekstkarren neergezet waarop staat dat mensen afstand van elkaar moeten houden. Ook heeft burgemeester Jan van Zanen het Jaagpad langs de Kromme Rijn in Amelisweerd gesloten. Het is daar namelijk niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Naast het Jaagpad zijn ook openbare toiletten zoals de uriliften, plaskruizen en dixi’s dicht. Ook het water van watertappunten Join the Pipes en waterspeeltoestellen in speeltuinen worden afgesloten. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!