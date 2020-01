Aantal deelauto’s groeit sterk in Utrecht

Het aantal deelauto’s in Utrecht blijft doorgroeien. Vorig jaar kwamen er 900 wagens bij waarmee het totaal op 4265 uitkomt.

Het autodelen lijkt steeds populairder te worden. Althans, het aantal auto’s dat aangeboden wordt groeit al jaren hard. In 2015 waren het nog 1267 voertuigen, sindsdien stijgt het aantal elk jaar stapsgewijs tot de 4265 in 2019.

Het gaat hierbij vooral om voertuigen die door particulieren worden aangeboden: Utrechters die hun eigen auto via deelplatforms als Snappcar verhuren. Iets minder dan 300 auto’s zijn van professionele aanbieders die meerdere eigen wagens hebben, zoals Greenwheels.

In verhouding met het aantal inwoners blijft Utrecht de grootste autodeelgemeente, zo berekende CROW een aantal maanden geleden.

Politieke vragen

De PVV wilde van de gemeente weten hoe vaak al deze auto’s gebruikt worden. Ze zijn benieuwd of daarmee aangetoond kan worden dat deelauto’s inderdaad een belangrijke vorm van mobiliteit kan worden voor de bewoners in de nieuwe wijk Merwede.

De gemeente laat weten niet de precieze informatie voorhanden te hebben waaruit blijkt hoe vaak de deelauto’s gebruikt worden. Wel weet de gemeente te vertellen dat in 2017 de auto’s van professionele aanbieders dagelijks gebruikt worden voor 110 ritten per dag.

In de plannen voor het autovrije Merwede staat dat er zo’n 300 deelauto’s aan de randen van de wijk komen. Later dit jaar komt de gemeente wel met verdere onderbouwing over het aantal deelauto’s in Merwede en het verwachte gebruik hiervan.