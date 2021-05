Aantal discriminatiemeldingen in Utrecht sterk toegenomen

Het aantal discriminatiemeldingen in Utrecht is vorig jaar aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2019. Ook specifiek het anti-Aziatisch racisme is toegenomen en veel van deze meldingen hebben volgens de gemeente te maken met het coronavirus.

De gemeente zegt op basis van cijfers van Art. 1 Midden Nederland dat het aantal meldingen van discriminatie in 2020 sterk is gestegen. Zo zijn vorig jaar 352 meldingen gedaan door inwoners van Utrecht. In 2019 maakten nog 176 Utrechters een discriminatiemelding bij Art.1 Midden Nederland.

Ook het aantal meldingen van discriminatie binnen de gemeentegrenzen is gestegen. Vorig jaar waren dat er 237 en in 2019 ontving Art.1 Midden Nederland 172 meldingen over discriminatie-incidenten binnen de gemeentegrenzen.

Anti-Aziatisch racisme

Tot slot is ook het aantal meldingen van anti-Aziatisch racisme toegenomen. Zo waren er vorig jaar negen individuele ervaringen met deze vorm van discriminatie in Utrecht en hebben 140 inwoners van de stad een melding gemaakt over een carnavalslied van Radio 10.

De radiozender bood destijds excuses aan voor het lied. “We betreuren het zeer dat mensen, met name de Chinezen in Nederland, zich als gevolg van het uitzenden van de sketch gekwetst, beledigd en/of gediscrimineerd voelen”, schreef Radio 10 vorig jaar in februari op de website van de zender.

De gemeente zegt dat veel van het anti-Aziatisch racisme verband houdt met het coronavirus. “Voor de komst van corona in Nederland ontving Art. 1 Midden Nederland niet tot nauwelijks meldingen over anti-Aziatisch racisme, ondanks het feit dat het wel plaatsvond”, aldus de gemeente Utrecht.