Aantal inwoners in Utrecht dat uit stad verhuist vorig jaar weer toegenomen

Het aantal Utrechters dat naar een andere gemeente in Nederland verhuist, is vorig jaar wederom toegenomen. In totaal verhuisden 25.592 inwoners naar een andere gemeente. Vanuit andere gemeentes in Nederland kwamen er 21.831 mensen in Utrecht wonen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De cijfers van het CBS wijken overigens wel iets af, een paar honderd, op de cijfers die de gemeente Utrecht eerder publiceerde, maar de trend is hetzelfde. Zowel in 2019, 2020 als in 2021 verhuisden er meer mensen uit de stad naar een andere gemeente in Nederland dan andersom, en dat aantal nam in die jaren steeds toe.

Dat betekent uiteraard niet dat het inwoneraantal in Utrecht afneemt. Doordat er ook bijna 7.900 immigranten naar Utrecht kwamen en er minder (4.134 mensen) vanuit de Domstad naar het buitenland verhuisden, en er meer mensen werden geboren (4.948) dan stierven (2.076) komen er steeds meer bewoners bij. Vorig jaar steeg het inwoneraantal dan ook met 2.387 mensen.

Eerder dit jaar werd becijferd dat Utrecht de op vier na snelst groeiende gemeente van Nederland is. De verwachting is dat Utrecht in 2035 zo’n 94.000 inwoners meer heeft dan nu.