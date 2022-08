Aantal leerlingen in Utrecht groeit, voortgezet onderwijs zit krap

Het aantal leerlingen op de Utrechtse basis- en middelbare scholen groeit op lange termijn door. Dit Blijkt uit de Leerlingenprognose Utrechtse scholen 2022 van de gemeente Utrecht. In het afgelopen schooljaar gingen in de gemeente 48.416 kinderen naar school. De verwachting is dat dit er in 2040 ruim 58 duizend zijn. Hiermee komt de verwachte groei iets hoger uit dan vorig jaar gedacht werd.

In de leerlingenprognose werkt de gemeente uit wat per school, schoolsoort en wijk de verwachtte toe- of afname in het aantal leerlingen is. De gegevens worden onder andere gebruikt om een beeld te scheppen rondom de huisvesting van de scholen. Sommige locaties hebben door groei meer plek nodig; andere locaties hebben juist te veel ruimte. Om voldoende ruimte te garanderen, hanteert de gemeente een norm van 12.5% overcapaciteit.

De gemeente heeft ruim 170 aanvragen betreft de huisvesting van scholen ontvangen voor de periode vanaf 2023. Het gaat over nieuwbouw, en renovaties, vervangen en uitbreiden van bestaande locaties. Al deze aanvragen worden momenteel behandeld.

Daarnaast zijn er ruim twintig aanvragen gedaan voor het vergroenen van schoolpleinen, en een handvol aanvragen voor het realiseren van een Utrechts kindercentrum. Besluiten over de aanvragen worden in het najaar genomen.

Voldoende ruimte

Voor basisscholen in Utrecht wordt de komende paar jaar geen grote groei verwacht. Vanaf 2026 wordt er weer rekening gehouden met een stijging in het leerlingenaantal. Stadsbreed gezien is er voldoende capaciteit. Van de 115 basisscholen komen 18 locaties ruimtetekort, en 43 locaties hebben een overschot. Alleen in de wijken Noordoost en de Binnenstad wordt de norm van 12.5% overcapaciteit niet gehaald.

In het (voortgezet) speciaal onderwijs verwacht de gemeente tot 2040 een lichte groei. Op stadsniveau is er voldoende huisvesting. Toch heeft zes van de twaalf locaties ruimtetekort, en vier een ruimteoverschot. Het Kromme Rijn College valt de gemeente het meest op. De groei van de school is veel groter dan verwacht, waardoor er tijdelijk extra capaciteit beschikbaar wordt gesteld, terwijl er aan een permanente oplossing gewerkt wordt.

Tekorten

In het voortgezet onderwijs ziet de gemeente de komende jaren de grootste uitdagingen wat betreft huisvesting. Dit jaar wordt er op 12 van de 19 scholen een ruimtetekort verwacht, maar 3 locaties hebben een overschot.

In alle wijken van de stad wordt een groei voorspeld, die redelijk verdeeld zou zijn over de scholen. Het St Bonifatiuscollege groeit naar verwachting het hardst, het Pouwer het zachts. In Vleuten-De Meern wordt gewerkt aan een locatie voor een nieuwe school die plek moet hebben voor duizend leerlingen.